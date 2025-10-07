پخش زنده
در عملیات حفاری کشاورزان شهرستان فریدونشهر برای بازسازی و کانالگذاری قنات آب زراعی، دوکتیبه ارزشمند کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فریدونشهر گفت: این آثار شامل دو تکه سنگ عمودی است که در گذشته بر بالای قبور نصب میشد و نشاندهنده هویت فرد متوفی بودهاست.
علی جوزی خمسلویی، افزود: بر روی یکی از سنگها عبارت «مرادعلی ولد محراب سنه ۱۱۱۵» به خط تاریخی قمری حک شده است که مربوط به اواخر دوران صفوی و حدود ۳۳۲ سال پیش است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فریدونشهر تاکید کرد: روی سنگ دوم نیز نوشته شده «الحکم الله وفات مرحوم نوروز بن رحیم در تاریخ غره شهر رمضان ۱۲۱۷»، که نشان میدهد این اثر به دوران قاجار تعلق دارد. واژه «غره» به معنای «اول ماه» است.
وی بیان کرد: بررسیهای انجام شده نشان میدهد که این آثار اسلامی، هویت و تاریخچه منطقه را در طول چهار سده گذشته به خوبی منعکس میکنند.
جوزی خمسلویی افزود: شهرستان فریدونشهر که در محور غرب استان اصفهان واقع شده، با پیشینه تاریخی کهن و طولانی، یکی از مهمترین قطبهای گردشگری استان و کشور به شمار میرود. شواهد و آثار کشف شده در این منطقه گواه تمدنی چند هزار ساله در این سرزمین هستند.