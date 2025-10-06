به گزارش خبر گزاری صداوسیمامرکز کرمان، رییس پلیس راهنمایی ورانندگی شهرستان کرمان اعلام کرد:روزانه پلیس با همه توان در ۱۲۵ نقطه شهر کرمان مستقر می‌شود تا آمد و شد را تسهیل کند.

سرهنگ وحید پورموسی از مردم هم خواست با رعایت قوانین در مسیر جابجایی و همچنین مقابل مدارس، عبور و مرور خود و همشهریان را آسانتر کنند.

این طرح هر روز از ۵:۴۵دقیقه، پیش از بازگشایی مدارس آغاز می شود وپلیس امروز در یکی از مدارس کرمان حضور یافت تا برخی مسائل زمینه‌ای ترافیکی را به دانش آموزان بازگو کند.