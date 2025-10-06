به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در ادامه تحولات پرشتاب غرب آسیا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین امروز با صدور بیانیه‌ای رسمی، موافقت مشروط خود را با طرح آتش‌بس و تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی اعلام کرد. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که بیش از دو سال از آغاز عملیات «طوفان‌الاقصی» می‌گذرد؛ عملیاتی که با هدف شکستن محاصره غزه و پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی آغاز شد و به یکی از نقاط عطف در تاریخ مقاومت فلسطین تبدیل شد.

در حالی‌که رژیم صهیونیستی با بحران راهبردی در غزه مواجه است و آمریکا برای بازسازی چهره خود دست و پا می‌زند، حماس با صدور بیانیه‌ای مهم و مشروط درباره آتش‌بس و تبادل اسرا، بار دیگر ابتکار عمل را به‌دست گرفت؛ بیانیه‌ای که مواضع اصولی مقاومت را تثبیت و تضاد‌های پنهان در محور واشنگتن-تل‌آویو را آشکار می‌کند.

بر اساس آمار‌های رسمی، از آغاز این عملیات تاکنون بیش از ۶۰ هزار فلسطینی شهید و ده‌ها هزار نفر مجروح شده‌اند. بخش عمده‌ای از قربانیان، زنان و کودکان بوده‌اند که در حملات هوایی و زمینی اسرائیل به مناطق مسکونی جان باخته‌اند. این جنایات با محکومیت گسترده جهانی از سوی نهاد‌های حقوق بشری، دانشگاه‌ها، میادین ورزشی و مجامع بین‌المللی همراه بوده، اما واکنش‌های رسمی دولت‌های غربی همچنان در چارچوب حمایت از اسرائیل باقی مانده است.

در بیانیه، حماس تأکید کرده است که توقف فوری و کامل حملات رژیم صهیونیستی شرط نخست هرگونه توافق است. همچنین، عقب‌نشینی کامل نیرو‌های اسرائیلی از غزه و استقرار حکومت مستقل فلسطینی به‌عنوان پیش‌شرط بنیادین مطرح شده است. این شروط در تضاد کامل با خواست تل‌آویو برای حفظ حضور نظامی در غزه است و نشان می‌دهد که مقاومت حاضر به مصالحه بدون تضمین‌های عملی نیست.

حماس تصریح کرده که بدون تضمین‌های معتبر بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه حملات رژیم اشغالگر، هیچ توافقی معنا نخواهد داشت. این موضع‌گیری در ادامه روندی است که طی دو سال گذشته بار‌ها از سوی مقاومت اعلام شده؛ حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی بار‌ها آمادگی خود را برای صلح عادلانه و مذاکره برابر اعلام کرده‌اند، اما طرف‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، هیچ‌گاه حاضر به پذیرش این منطق نبوده‌اند.

در این بین، شکاف راهبردی میان واشنگتن و تل‌آویو نیز به‌تدریج آشکار شده است. منابع نزدیک به مذاکرات غیررسمی می‌گویند که ترامپ به‌دنبال نتیجه فوری برای بازسازی چهره آمریکا و کسب جایزه صلح نوبل است، در حالی که نتانیاهو اجرای کامل طرح را غیرواقعی و پرهزینه می‌داند. این اختلافات، مسیر تصمیم‌گیری‌های آتی در محور آمریکا-اسرائیل را با ابهام مواجه کرده و نشان‌دهنده افول نقش واشنگتن در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای است.

بر این اساس مقاومت نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه به یک فرهنگ اجتماعی و خواست عمومی در سراسر منطقه و جهان تبدیل شده است. هر تصمیمی از سوی این جنبش، پشتوانه حمایت مردمی دارد و در سایه خون شهدا، مقاومت همچنان استوار باقی مانده و آماده پاسخ‌گویی به هرگونه تجاوز جدید خواهد بود.