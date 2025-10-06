

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد یک ساله سازمان در اجرای ۷ حکم اختصاصی برنامه هفتم را ارائه کرد.

وی تأکید کرد که تمرکز اصلی سازمان بر تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هایی در حوزه‌های ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، مدیریت پسماند، گرد و غبار، تغییرات اقلیمی و ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده است.

ررئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بخش عمده این آیین‌نامه‌ها نهایی شده و سه مورد آن به تصویب هیئت دولت رسیده است. سایر آیین‌نامه‌ها نیز مراحل نهایی تصویب را می‌گذرانند.

وی همچنین اعلام کرد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری مجلس و کمیسیون کشاورزی در تلاش است تا موضوعات کلیدی مانند ارزیابی محیط زیستی به قوانین دائمی تبدیل شود تا روند حفاظت از محیط زیست در کشور تثبیت شود.

انصاری در پایان تأکید کرد که سازمان حفاظت محیط زیست پای کار است و پیگیری اجرای احکام و آیین‌نامه‌ها را به صورت جدی ادامه خواهد داد.



