به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در سخنانی گفت طرفهای میانجیگر نباید زیاد روی موضوع خلع سلاح حماس حساب کنند؛ چرا که این مسئله امکانپذیر نیست.
البخیتی افزود: سلاح ما سلاح حماس و میدان عملیاتی ما همان میدان عملیاتی حماس است.
وی تصریح کرد: میلیونها یمنی که آمادگی جنگ دارند نیروهای حماس هستند و جنگ و صلح حماس جنگ و صلح ماست.
البخیتی دیروز هم در پستی در شبکههای اجتماعی به رهبران آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی یادآوری کرد: سلاحهای ما، سلاحهای حماس هستند و این سلاحها به درخواست آنها دوباره فعال خواهند شد، زیرا غزه از صعده تا المهره در مقابل مردم یمن قرار دارد.
وی تأکید کرد یمن به دشمنان اجازه نخواهد داد غزه را منزوی کنند، صرف نظر از اینکه چقدر هزینه داشته باشد.