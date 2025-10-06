کارشناس دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از ۱۶ دستگاه اجرایی ۱۲ دستگاه به سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با بیان اینکه میانگین خوداظهاری‌ها به عدد ۱۰۰ هزار نفر در روز رسیده است، گفـت: از ۱۶ دستگاه ۱۲ دستگاه خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کرده‌اند.

وی افزود: وزارت آموزش و پروش همه خدماتش متصل است و کاربران آموزش و پرورش باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده باشند. فراجا صرفا گواهی‌نامه را متصل کرده و ۲۷ میلیون استعلام طی چند ماه را پاسخ داده‌ایم.

کارشناس دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه وشهرسازی تصریح کرد: نظام وظیفه، گذرنامه، خدمات پلیس من و تعویض پلاک اتصالشان هنوز الزام آور نیست.