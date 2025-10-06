به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سرایا القدس»، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که مقر کنترل و فرماندهی رژیم صهیونیستی در مدرسه «الراهبات» در جنوب نوار غزه را با خمپاره ۶۰ میلی متری هدف قرار داده است.

پیش از این «کتائب القسام»، شاخه نظامی جنبش حماس نیز اعلام کرد که روز شنبه یک تانک «مرکاوا» متعلق به رژیم صهیونیستی را در جنوب غزه هدف قرار داده است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که گروه‌های مقاومت در نوار غزه در آستانه دومین سالروز عملیات «طوفان الاقصی»، همچنان به حملات خود علیه رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند.