مقامات یونانی اعلام کردند که یک زن پس از غرق شدن یک قایق مهاجران در سواحل جزیره لسبوس در یونان جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق گزارشها ۱۷ نفر نجات یافتند، در حالی که عملیات جستوجو و نجات با مشارکت گارد ساحلی یونان و آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا در حال انجام است.
ملیت قربانی و مهاجران نجات یافته هنوز مشخص نشده است.
از سال ۲۰۱۵، یونان با بیش از یک میلیون ورود ثبت شده، نقطه ورود کلیدی برای مهاجران غیرقانونی و پناهندگانی بوده است که به دنبال رسیدن به اتحادیه اروپا هستند. صدها نفر در حین تلاش برای عبور خطرناک در دریا جان خود را از دست دادهاند.