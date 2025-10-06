به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق گزارش‌ها ۱۷ نفر نجات یافتند، در حالی که عملیات جست‌و‌جو و نجات با مشارکت گارد ساحلی یونان و آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا در حال انجام است.

ملیت قربانی و مهاجران نجات یافته هنوز مشخص نشده است.

از سال ۲۰۱۵، یونان با بیش از یک میلیون ورود ثبت شده، نقطه ورود کلیدی برای مهاجران غیرقانونی و پناهندگانی بوده است که به دنبال رسیدن به اتحادیه اروپا هستند. صد‌ها نفر در حین تلاش برای عبور خطرناک در دریا جان خود را از دست داده‌اند.