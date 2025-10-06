پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی شوش از توقیف یک محموله موادمخدر تریاک به وزن ۱۰ کیلوگرم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در راستای تداوم اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان موادمخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۰ کیلو گرم موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانهای جاساز شده بود را کشف کردند.
سرهنگ دادوند عنوان کرد: در این ارتباط یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شد.