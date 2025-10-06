اردوی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان برای حضور در بازی‌های آسیایی، در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی آزاد جوانان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان برای حضور در بازی‌های آسیایی، ۱۶ تا ۲۱ مهر در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) مهدی دمیرچلو (تهران)

۴۸ کیلوگرم: سینا بوستانی (خراسان رضوی) پارسا محمدی (مازندران) محمدمهدی محسنی (مازندران)

۵۱ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سینا اردو (خراسان رضوی)

۵۵ کیلوگرم: یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) علی سوسنی (تهران)

۶۰ کیلوگرم: سید طا‌ها هاشمی (مازندران) امیرعلی زارع (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) سام ارشد (تهران)

۷۱ کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام (تهران) هومن کلهری (لرستان) – رضا شمسی پور (تهران)

۸۰ کیلوگرم: محمدپارسا کرمی (تهران) آرشام وهابیان (گیلان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: عباس حاج کناری – میثم مصطفی جوکار – محمدحسین محمدیان

مربی بدنساز: سینا حسینی

بازی‌های آسیایی جونان ۶ تا ۸ آبان در منامه بحرین برگزار می‌شود.