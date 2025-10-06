سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشورمان با کیم الینگ مشاور ارشد مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) دیدار و بر ارائه خدمات برجسته به مهاجران افغانستانی تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشورمان که برای شرکت در هفتاد و ششمین نشست سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان به ژنو سفر کرده است، امروز دوشنبه در حاشیه این نشست، با کیم الینگ مشاور ارشد مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) دیدار کرد.

بطحائی در این ملاقات ضمن بررسی آخرین وضعیت روند تعاملات با این سازمان در خصوص ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران تصریح نمود: جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم‌های ظالمانه یکجانبه، طی چند دهه اخیر خدمات برجسته‌ای را به پناهندگان افغان ارائه نموده و امیدوار است که کشور‌های اهداءکننده نیز با توجه به سهم مسئولیت خود در این خصوص، کمک‌های متناسبی را به پروژه‌های در دست اجرا در ایران اختصاص دهند.

آقای الینگ نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از اقدامات کشورمان در میزبانی از اتباع افغان، به کاهش میزان کمک کشور‌های کمک کننده، به عنوان چالش اصلی سازمان ملل متحد در پیشبرد پروژه‌ها اشاره نمود.

سخنرانی در مجمع عمومی اجلاس سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان، ملاقات با کمیسرعالی پناهندگان و همچنین نماینده دبیرکل در امور کاهش خطر بلایا، از دیگر برنامه‌های سفر معاون وزیر کشور به ژنو است.