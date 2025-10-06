نخست وزیر فرانسه، یک روز پس از معرفی هیئت وزیران استعفا کرد. استعفای سباستین لوکورنو، به عنوان یک زلزله سیاسی بی سابقه در فرانسه تعبیر می‌شود.

بتینیول، ساختمانی که به نخست وزیر یک ماه هم وفادار نبود، دوباره منتظر کسی است که این سمت را، بپذیرد.

نخست وزیر فرانسه، یکشنبه وزیرانش را انتخاب کرد. ۱۲ ساعت بعد، کنار رفت.

سباستین لوکورنو هنگام استعفا گفت: نخست وزیری مسئولیت سختی است. به ویژه الان، که شرایط آماده نیست.

رئیس جمهور فرانسه، چهار هفته قبل، نخست وزیر جدید را انتخاب، و مامور تشکیل دولت کرده بود.

لوکورنو ششمین نخست وزیر مکرون بود. در دوره دوم ریاست جمهوری که دو سال دیگر از آن باقی مانده. همه نخست وزیرانش با اسیتضاح یا استعفا، کنار رفته‌اند.

مارین لوپن نماینده مجلس فرانسه از حزب تجمع ملی می‌گوید: با انحلال مجلس و انتخابات دوباره، مشخص خواهد شد که کدام حزب می‌تواند دولت را تشکیل دهد.

او تاکید می‌کند: تنها راه حل، مراجعه دوباره به صندوق رای است.

استعفا و برکناری سه نخست وزیر آخر فرانسه، با تلاش دولت برای جبران ۴۰ میلیارد یورویی بدهی ها، از طریق کاهش خدمات بهداشتی و عمومی مرتبط بوده.

آخرین نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت مکرون به ۱۶ درصد حکایت دارد.

ملانشون، رئیس حزب فرانسه تسخیرناپذیر استعفای مکرون را خواستار شده و گفته او منشا مشکلات است.

شرایط فعلی، در تاریخ فرانسه پس از جنگ جهانی، سابقه نداشته است. منشا هرج و مرج خود رئیس جمهور است.

میشل پیکون دبیر صنایع بخش خصوصی فرانسه از کاهش سفارش‌ها و تولید صنایع متوسط و کوچک در یک سال بی ثباتی در این کشور خبر داده.

بعد از کنار رفتن آخرین نخست وزیر، هم بورس روند نزولی پیدا کرد و هم قیمت یورو در برابر دلار. تا الان، بدهی عمومی فرانسه به ۳۴۰۰ میلیارد یورو رسیده است. سهم هر فرانسوی از این بدهی، حدود ۵۰ هزار یورو است.