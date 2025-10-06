پخش زنده
هادی حقشناس استاندار گیلان در گفتوگوی ویژه خبری خبر ۲۰ شبکه باران گفت : سفر رئیس جمهور برای حضور در سی و دومین اجلاس سراسری نماز به گیلان قطعی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سی و دومین اجلاس سراسری نماز به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و مذهبی کشور ، ۱۷ مهر به میزبانی رشت برگزار میشود. این اجلاس امسال با عنوان «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوریهای نوین و راهبردی» برگزار میشود.
هادی حقشناس استاندار گیلان و دبیر این اجلاس در گفتوگوی ویژه خبری خبر ۲۰ شبکه باران گفت : سفر رئیس جمهور برای حضور در این اجلاسیه به گیلان قطعی نیست.