آغاز هفته دوم لیگ برتر هندبال با برگزاری ۵ دیدار
هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان با برگزاری ۵ دیدار در اصفهان، کرمان، سبزوار، دهدشت و تهران پیگیری میشود.
در حالی که در مسابقات هفته دوم سنگآهن بافق استراحت میکند، سپاهان نوین میزبان هپکو اراک است، پرواز هوانیروز در سالن تجلی کرمان به مصاف صنعت مس کرمان میرود، فولاد مبارکه سپاهان باید در سبزوار با نیروی زمینی بازی کند، فرازبام خائیز دهدشت در خانه پذیرای استقلال کازرون است و سایپا تهران در تالار هندبال فدراسیون از نفت و گاز گچساران پذیرایی میکند.
برنامه کامل دیدارهای هفته دوم لیگ برتر هندبال به این شرح است:
هفته دوم – سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰
سپاهان نوین - هپکو اراک
صنعت مس کرمان - پرواز هوانیروز
نیروی زمینی سبزوار - فولاد مبارکه سپاهان
فرازبام خائیز دهدشت - استقلال کازرون
سایپا تهران - نفت و گاز گچساران
سنگآهن بافق – استراحت
در پایان دیدارهای هفته نخست، فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان، پرواز هوانیروز، نیروی زمینی سبزوار و سایپا تهران با ۲ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در ردههای اول تا پنجم ردهبندی قرار گرفتند. سپاهان نوین، فرازبام خائیز دهدشت، سنگآهن بافق، هپکو اراک، استقلال کازرون و نفت و گاز گچساران در ردههای بعدی قرار دارند.