پخش زنده
امروز: -
هادی حق شناس گفت : این پل نیازمند تعریض است و در طرح جدید ، پل به عرض ۱۲ متر و با مسیر دسترسی به گلسار ساخته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در پی پخش پیگیری مشکلات اهالی تخته پل پیر بازار رشت از شبکه باران استاندار در گفت و گوی ویژه خبری خبر ۲۰ شبکه باران گفت : پروژه تعریض تختهپل پیربازار رشت تعیین تکلیف میشود.
وی گفت: در اجرای کار کمی تعلل شده که دستور دادم ظرف یکی دو روز آینده تعیینتکلیف شود. مبلغ اجرای طرح حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده و زمان اجرای آن ۱۵ ماه است.