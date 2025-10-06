استاندار گیلان در خبر ۲۰ شبکه باران اعلام کرد:

پروژه تعریض تخته‌پل پیر‌بازار رشت تعیین تکلیف می‌شود

هادی حق شناس گفت : این پل نیازمند تعریض است و در طرح جدید ، پل به عرض ۱۲ متر و با مسیر دسترسی به گلسار ساخته خواهد شد.