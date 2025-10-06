بیمارستانهای قزوین در مسیر توسعه؛ تکمیل بیمارستانهای شهید رجایی و ۷۰۰ تختخوابی در اولویت
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به اینکه جایگاه سرانه درمانی دولتی قزوین در رتبه بیست و یکم قرار دارد، اعلام کرد: تکمیل پروژههای فعال در بخش درمان، شامل بیمارستان شهید رجایی و بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی، در دستور کار ویژه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، رحمانی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین درباره جزئیات بیمارستان شهید رجایی گفت: ساختمان این پروژه تقریباً در مراحل نهایی است و امیدواریم کمتر از یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: منابع خوبی برای آن دیده شده است؛ ۱۶۰ میلیارد تومان از منابع استانی تخصیص یافته و با قول مساعدت از دکتر پورمحمدی و تنظیم صورتجلسه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی، تأمین منابع ملی نیز پیگیری شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درباره جزئیات بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی هم گفت: برای این پروژه در مجموع حدود ۳ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است. از این مبلغ، ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی تأمین خواهد شد.
رحمانی افزود: اخیراً ۲۵۰ میلیارد تومان تخصیص جدید صورت گرفته تا پیمانکار جدید بتواند کار را ادامه دهد، زیرا پیمانکار قبلی کار خود را به پایان رسانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین به پروژه بیمارستان هزار تختخوابی تحت عنوان نسیم سلامت در جاده باراجین اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای استاندار، بهزودی کلنگزنی این پروژه انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر ماهیت این پروژه که به صورت بخش خصوصی با تعرفههای دولتی ارائه خدمات خواهد داد، ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این پروژه (در کنار دو پروژه دیگر)، استان قزوین از لحاظ زیرساخت درمانی به شمار استانهای برخوردار ارتقا یابد.
رحمانی افزود که پروژههای مشابه خصوصی در کشور توسط بانک پاسارگاد ظرف دو سال به بهرهبرداری رسیدهاند و انتظار میرود این پروژه با سرعت بیشتری تکمیل شود.
جایگاه سلامت استان در شاخصهای بهداشتی
وی در پاسخ به لزوم ارتقاء زیرساخت درمانی با توجه به تردد بالای مسافر در محورهای استان گفت: جایگاه استان در زیرساختهای درمانی (بیمارستانها) ضعیف است، اما در شاخصهای سلامت و بهداشت مانند مرگ و میر مادران و کودکان زیر دو سال، قزوین جزو استانهای برتر و مطرح در حوزه پیشگیری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در ادامه به حوزه توسعه راههای روستایی، مدرسه سازی، و همچنین آخرین وضعیت پروژههای حملونقل ریلی و گردشگری پرداخت.
رحمانی با اشاره به درگیری همیشگی پروژههای عمرانی با افزایش هزینههای ساخت و ساز، اعلام کرد که اعتبارات خوبی برای توسعه راههای روستایی و مدرسه سازی تخصیص یافته است.
وی افزود: در این حوزه، با توافقی که با آموزش و پرورش صورت گرفته، اعتبار تخصیص یافته حدود ۴ برابر سالهای گذشته است که مجموعاً به حدود ۸۰ میلیارد تومان میرسد. این اعتبار صرف رفع مشکلات مدارس فرسوده، تجهیز مدارس و سایر نیازها خواهد شد.
رحمانی گفت: در بخش راههای روستایی، استان قزوین با وجود داشتن راههای مناسب در مناطق دشتی، در مناطق کوهستانی با چالشهای بیشتری روبهرو است. وضعیت کلی راهها، به ویژه راههای اصلی و روستایی، در مقایسه با آزادراهها و بزرگراهها، ایدهآل نیست. این سازمان امیدوار است امسال بتواند از طریق اسناد خزانه، تخصیص کامل اعتبارات را به این پروژهها نهایی کند.
رحمانی همچنین در خصوص مطالبات دیرینه مردم استان در زمینه توسعه حملونقل ریلی گفت: پیگیریها برای اتصال مترو از هشتگرد به قزوین ادامه دارد. هرچند سودآوری این پروژه محل بحث است، اما مطالعات آن انجام شده و در ردیف بودجه قرار دارد.
وی افزود: بخش عمدهای از پروژه دو خطه کردن ریل موجود که به افزایش ظرفیت مسافری و باری کمک میکند، به اتمام رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت: پروژه راهآهن بوئین زهرا به قم نیز که در اولویت وزارت راه قرار دارد، در مرحله مطالعات است و پیگیریها برای پیشبرد آن ادامه دارد.
رحمانی با اشاره قدمت تاریخی قزوین گفت: با وجود مشاهده اتفاقات مثبت در سالهای اخیر در زمینه گردشگری استان، اما اقدامات هنوز به حد کفایت نرسیده و اتفاقات جدیتری در این زمینه باید رقم بخورد.
افزایش بودجه مدرسه سازی و اولویتبندی پروژههای عمرانی در قزوین
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اعلام خبرهای خوش در حوزه آموزش و پرورش و راههای روستایی، به آخرین وضعیت مطالبات کلیدی مردم در حوزه حملونقل و گردشگری اشاره کرد.
رحمانی با اشاره به نتایج مثبت سفر صورت گرفته، از افزایش حدود چهار برابری اعتبارات حوزه مدرسه سازی خبر داد.
وی گفت: این سازمان در توافقی با آموزش و پرورش موفق به کسب اعتباری حدود ۴۸۰ میلیارد تومان شده است. این اعتبار قابل توجه، مشکلات مربوط به مدارس فرسوده، تجهیزات مدارس و سایر موارد زیرساختی را در بخشهای مختلف استان پوشش خواهد داد.
از افزایش بهرهوری تا اولویت صیانت از منابع آبی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه تولید بالا و سهم بالای استان از ارزش افزوده کشور امری مثبت است و منجر به ایجاد شغل و منافع بیشتر برای مردم میشود، گفت: آنچه ما به دنبال آن هستیم، استفاده از روشهای نوین تولید است.
وی با ارائه مثالی در خصوص میزان ارزشافزوده حاصل از مصرف آب، توضیح داد: شما میتوانید از یک مقدار مشخص آب، یک دلار ارزش تولید کنید، و یا از همان مقدار آب، شش دلار ارزش تولید کنید بنابراین، مسئله ما در استفاده از آب، تمرکز بر میزان بهرهوری و خلق ارزش افزوده بیشتر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به وضعیت کشاورزی سنتی، گفت: کشاورزی و میزان مصرف آب در این بخش با روشهای قدیمی و سنتی، دیگر امکان ادامه در شرایط فعلی را ندارد؛ چرا که با محدودیتهای جدی در منابع آبی مواجه هستیم.
وی ضمن تأکید بر اینکه استان به هیچ عنوان به دنبال کاهش سهم خود از تولید کشور نیست و حتی خواهان افزایش آن است، افزود: ما به دنبال افزایش سهم استان از تولید هستیم، اما این افزایش باید با در نظر گرفتن اینکه چه بکاریم و چگونه بکاریم صورت پذیرد.
رحمانی در ادامه، رویکرد استان را در بخشهای مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی، دنبال کردن روشهای بهتر عنوان کرد و گفت: ما به دنبال روشهای بهتر برای بازچرخانی آب، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین تولید محصولاتی هستیم که میزان مصرف آب کمتری دارند.
وی همچنین بر لزوم تبدیل این رویکرد به یک فرهنگ عمومی و همچنین ایجاد منافع عمومی و اختصاصی برای کشاورزان و تولیدکنندگان تأکید کرد تا با ایجاد انگیزه، آنها نیز به سمت استفاده از روشهای جدید و تولید ارزش بیشتر و صیانت از آب گام بردارند.
سفر رئیس جمهور به قزوین در آینده نزدیک
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: در سفر رئیس جمهور به استان قزوین که در آینده نزدیک خواهد بود، اولویتهای اصلی در این سفر حوزههای آب، درمان و زیرساختهای فرهنگی است.
وی افزود که مصوبات نهایی سفر در قالب مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان و متعاقباً مصوبات هیئت وزیران نهایی و اعلام خواهد شد.
هشدار جدی درباره بحران آب و فرونشست
رحمانی به شدت بر فرونشست ۳۰ سانتیمتری دشت قزوین تأکید کرد و این دشت را یکی از دشتهای ممنوعه با بالاترین میزان فرونشست در کشور خواند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی دلیل اصلی این معضل را بارگذاری فعالیتها در دشت قزوین به اندازه دو برابر ظرفیت زیستی استان دانست.
وی خاطرنشان کرد که مدیریت این بارگذاری با هدف حفظ منافع عمومی بلندمدت بر منافع کوتاهمدت اقتصادی ارجحیت دارد و این موضوع با جدیت توسط استاندار پیگیری میشود. همچنین، آغاز فاز اجرایی طرح مهم آب شرب استان در آینده نزدیک مورد امیدواری قرار گرفت.
فرهنگسازی برای صیانت از آب؛ راهکار اصلی توسعه پایدار در قزوین
رحمانی بر اهمیت ایجاد انگیزه در میان تولیدکنندگان برای استفاده از روشهای نوین و صیانت از منابع آبی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه سالهاست موضوع مدیریت منابع آبی در استان مطرح است و علیرغم هشدارهای متعدد مبنی بر بحرانی بودن وضعیت دشت قزوین، شاهد اقدام عملیاتی ویژه نبودهایم، محور اصلی راهکار را در ایجاد انگیزه دانست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه خشکسالی یک پدیده ملی است، اما نحوه استفاده از آب یک موضوع چندوجهی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که باید همزمان دیده شود، اظهار داشت: ما نمیتوانیم راهکار نهایی را اینجا ارائه دهیم، اما نکته اساسی در ایجاد انگیزه است.
رحمانی توضیح داد: وقتی یک کالا یا ماده اولیه مانند آب را به قیمت مجانی در اختیار قرار میدهید، دقت در میزان مصرف آن کاهش مییابد. اما زمانی که برای آن قیمت تعیین میشود، این هزینه تولید محسوب شده و تولیدکننده به دنبال روشهای بهینهتر برای استفاده از این عامل خواهد بود.
رحمانی تأکید کرد: روشهای رایج در دنیا این است که به عاملی حیاتی مانند آب در تولید (چه صنعت و چه کشاورزی)، ارزشی معادل قیمت نسبی آن داده شود. با این ارزشگذاری، انگیزه برای تولید ارزش بیشتر و بازدهی بالاتر از این عامل ایجاد میشود و منافع عمومی نیز محقق خواهد شد.