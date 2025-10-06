معرفی داوران هفته دوم لیگ برتر هندبال
اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته دوم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته دوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد که به این شرح است:
صنعت مس کرمان - پرواز هوانیروز
داوران: حمزه پیرامون – اسدالله نظریان
نماینده فدراسیون: حامد بیات
ناظران فنی: سیف الله حیدرپور - مجید شجاع
فرازبام خائیز دهدشت - استقلال کازرون
داوران: افشین خراسانی - حامد دربهانی
نماینده فدراسیون: رضا مصباحی
ناظران فنی: علیرضا سلیمانی - منصور برقی
سایپا تهران - نفت و گاز گچساران
داوران: احمد قیصریان - امیر قیصریان
نماینده فدراسیون: مهدی توکلی
ناظران فنی: فرامرز میآبادی - سید حسین حسینی
سپاهان نوین - هپکو اراک
داوران: روهام تقویان – وحید افرا
نماینده فدراسیون: رضا تمرگی
ناظران فنی: مصطفی باباملکی - بهنام جمشیدی
نیروی زمینی سبزوار - فولاد مبارکه سپاهان
داوران: جواد کیانی - سلیمان پایدار
نماینده فدراسیون: اصغر سهمی
ناظران فنی: حسین رونق – فتحالله یاوری
دیدارهای هفته دوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور فردا، سهشنبه ۱۵ مهر برگزار میشود.