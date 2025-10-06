دور چهارم تمرینات تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ژاپن، همزمان آغاز می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، میزبان دور چهارم تمرینات آماده سازی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان است.

این مرحله از تمرینات گوش شکسته‌های ناشنوا از فردا آغاز می شود و تا ۲۳ مهر ادامه دارد.

اسامی اردونشینان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان و کادر فنی آنها به این شرح است:

کشتی آزاد؛

حسین نوری (استان اردبیل)

عرفان ستاری (استان البرز)

محمدرسول قمرپور (استان البرز)

کیوان رستم آبادی (استان کرمانشاه)

محمد سیاهوشی (استان همدان)

ابوالفضل زهره وند (استان همدان)

سرمربی: علیرضا زند

مربیان: محمد سیاه پوش، مهدی برائتی و مصطفی لهسایی

بدنساز: وحید عسکری

مدیر فنی: محمد مشهدی آقایی

کشتی فرنگی؛

مهدی بخشی (استان آذربایجان شرقی)

محمدرضا شعبانی (استان البرز)

ابوذر ربیع زاده (استان تهران)

میثم قبشه دزفولی (استان خوزستان)

محمدجواد زراعت پیشه (استان فارس)

سید صادق ابولوفایی (استان لرستان)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: فرشاد جوادی و ابراهیم غلامی

بدنساز: علیرضا یزدی

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.