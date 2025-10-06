افتتاح جشنواره و نمایشگاه اقوام ایرانی به مناسبت هفته تهران

مراسم افتتاح جشنواره و نمایشگاه اقوام ایرانی، عصر امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ همزمان با آغاز هفته تهران با حضور محمدرضا پوریافر شهردار منطقه پنج و حسین خوش اقبال فرماندار تهران، در بوستان جوانمردان پایتخت برگزار شد. امروز روز اول هفته فرهنگی تهران است که با مصوبه شورای شهر از ۱۴ تا ۲۱ مهر به نام هفته تهران نامگذاری شده است. جشنواره اقوام ایرانی با برپایی ۴۰ غرفه از استان‌های مختلف کشور و با شعار «تهران، خانه همه اقوام» برگزار شد و روز نخست آن به بزرگداشت مجتهد برجسته حاج ملاعلی کنی اختصاص داشت.

عکاس : الهام رضایی