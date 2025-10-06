پخش زنده
امام جمعه کیش با اشاره به اهمیت اقتدار پلیس همراه با مشارکت مردم بر امنیت کیش بهعنوان الگویی موفق تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در همایش پلیس، اصناف و اقشار تأثیرگذار، گفت: امنیت و آرامش، دو نعمت ناشناخته هستند و تا از دست نروند، قدرشان دانسته نمیشود، اگر امنیت و سلامتی نباشد، هیچ امکاناتی ارزش ندارد.
او با بیان اینکه تحقق نظم و انضباط اجتماعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست، افزود: شعار امسال، پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، شعاری حکیمانه است.
امام جمعه کیش، گفت: اقتدار باید در کنار همراهی مردم باشد، متخلفان باید از پلیس بترسند و مردم از حضور پلیس احساس آرامش کنند.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، افزود: امنیت در ایران، با وجود همه دشمنیها و تحریمها، از نمونههای ممتاز جهان است و این امنیت نتیجه اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی و همراهی مردم است.
او افزود: هرجا مردم پای کار بودهاند، چه در دفاع مقدس، چه در کرونا و چه در عرصههای اقتصادی، نظام اسلامی پیروز شده است.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز به اهمیت توازن در تصمیمگیریها اشاره کرد و گفت: نه سختگیری بیش از اندازه درست است و نه رها کردن امور، قانون ملاک است و اجرای آن باید با تدبیر و درک متقابل همراه شود.
او با بیان اینکه درک متقابل مسئولان و اصناف کلید حل بسیاری از مشکلات است، افزود: اگر من مسئول فرهنگی هستم باید به معیشت مردم هم بیندیشم و اگر کاسب هستم باید ارزشها را پاس بدارم.
امام جمعه کیش، گفت: کیش با ظرفیتهای بالای خود میتواند الگویی موفق برای کشور باشد، جزیرهای امن، با ثبات، رونق اقتصادی و پایبند به ارزشها. این هدف، تنها با همدلی، همکاری و قانونمداری مردم و مسئولان محقق میشود.