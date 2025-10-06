به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود دو سال از عملیات طوفان الاقصی می گذرد و با وجود برجا ماندن چند هزار شهید، جانباز و قحطی گسترده اما مردم باریکه غزه همچنان بر آزادی این سرزمین از دست متجاوزان صهیونیست پافشاری می کنند. و این نشان دهنده شکست سیاست های نتانیاهو و ترامپ در این منطقه است.

چشم انداز تحولات غرب آسیا دو سال پس از طوفان الاقصی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور آقای کاظمی قمی کارشناس مسائل بین الملل بررسی شد. متن کامل این گفتگو تا دقیقی دیگر منتشر می شود.

=============================

۱۴ مهر ۱۴۰۴

مهشید

شبکه خبر – گفتگوی ویژه خبری (قسمت اول)

میهمانان برنامه:

آقای حسن کاظمی قمی – کارشناس ارشد مسائل بین الملل، کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک، سفیر پیشین ایران در عراق، سفیر پیشین ایران در افغانستان

و میهمان تلفنی دیگر

موضوع: چشم انداز تحولات غرب آسیا؛ ۲ سال پس از طوفان الاقصی

سوال: دوسالگی طوفان الاقصی را بررسی خواهیم کرد دستاورد‌ها و چالش‌هایی که در این مدت طی شد و چشم اندازی که پیش روی غزه و تحولات غرب آسیا است.

پخش گزارش

سوال: بازخوانی خواهیم کرد پرونده دو سالگی طوفان الاقصی را و وضعیت امروز و طرح آمریکایی آتش بس در غزه را، آقای کاظمی از مصاحبه اخیر سردار قاآنی آغاز کنیم، مصاحبه‌ای که در آن ایشان اشاره داشتند که نه تنها ما، بلکه سیدحسن نصرالله، بلکه چهره‌های شاخص حماس مثل اسماعیل هنیه از طوفان الاقصی بی اطلاع بودند. مروری داشته باشیم از ابتدای طوفان الاقصی تا همین امروز که در خدمت شما هستیم. تخریب ۷۰ درصدی غزه، آوارگی دو میلیون نفر و شهادت ۶۰ هزار شهید و زخمی در غزه و سوال اساسی اینجاست که آیا طوفان الاقصی یک اشتباه محاسباتی بود یا دستاوردی برای فلسطین بود؟

کاظمی قمی: درود و سلام خدا بر مجاهدین راه آزادی و حق و عدالت، درود خدا بر شهدای مقدسی که در حریم بیت المقدس برای قدس شریف شهید شدند و درود بر مردم مقاوم و بی دفاع و مظلوم فلسطین به ویژه غزه، فردا دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی است. من بحثم را از این جا شروع می‌کنم اظهارات رئیس جمهور امریکا را در خصوص این عملیاتی که در ۷ اکتبر موسوم شد به عملیات طوفان الاقصی، اقای ترامپ در اظهارنظر خود می‌گوید که چنین اتفاقی در طی ۳ هزار سال گذشته صورت نگرفت یک اتفاق مهم و بزرگی بود. این اظهار نظر رئیس جمهوری است که تمام قد از رژیم کودک کش صهیونی حمایت می‌کند. می‌گوید این حادثه یک حادثه بزرگی است که در طول ۳ هزار سال ما سابقه آن را نداریم و این منشا تحولات عظیمی است. عملیات طوفان الاقصی یک حادثه در فلسطین اشغالی نبود، بلکه یک رخداد بزرگ در یک فرآیند تاریخی ملت فلسطین از بدو تشکیل رژیم اشغالگر قدس است. یک حادثه‌ای نبود که بگوییم فی البداهه انجام شد، حادثه نه یک رخداد بزرگ در فرآیند تاریخ، به این معنا که در طول این ۷۶ سالی که از تولد این رژیم جعلی استعماری سیاسی نژاد پرست، من ۴ ویژگی برای این رژیم می‌گویم اولا جعلی است، استعماری است، سیاسی و نژاد پرست. شما عملکرد تاریخی این ۷۶ ساله را ببینید علیه ملت فلسطین و علیه ملت‌های کشور‌های همسایه، آنچه که بود تجاوز بود و کشتار بود و قتل و ویرانگری. این در تاریخ این ۷۶ ساله وجود داشت و آنچه که مردم فلسطین دیده بودند این تجاوزگری‌ها بود. اولین بار نبود که شما شاهد این هستید که در طی دو سال در غزه شاهد ۶۰ هزار شهید بیش از ۱۲۰ هزار مجروح و زخمی و الان هم تعداد قربانیانی که محصول قحطی است ما داریم مشاهده می‌کنیم، مردم، وجدان‌های بیدار کشتار‌های صبرا و شتیلا را فراموش نکردند جنایت‌هایی که صورت گرفت و در تاریخ این چند ده ساله‌ای که اتفاق افتاد، آنچه که دیده شد در حقیقت عملیات طوفان الاقصی واکنشی به این جنایت‌ها بود. اطلاعاتی که ما داریم این است که رژیم خودش را داشت آماده می‌کرد برای یک طرح بزرگ علیه مردم غزه، قبل از طوفان الاقصی، آنچه که حماس و نیرو‌های مقاومت انجام داد، در حقیقت با استفاده از اصل غافلگیری برای خنثی کردن آن عملیاتی بود که رژیم می‌خواست علیه مردم غزه انجام بدهد. اظهاراتی که فرمانده محترم نیروی قدس برای این که بگوید ما اطلاع نداشتیم، آقا سیدحسن این شهید بزرگ مقاومت اطلاع نداشت، خیلی از رهبران حماس اطلاع نداشتند، این برمی گردد به اهمیت، پیچیدگی، حساسیتی که این طرح داشت. شما ببینید در یک منطقه کوچک در حالی که رژیم در همه زمینه‌های از لحاظ تکنولوژی، فناوری، از لحاظ رصد‌های دیده بانی، اطلاعاتی، امنیتی، حفاظتی تا ابعاد نظامی، این مسلط بر یک منطقه کوچک است، طبیعی است که درز اطلاعاتی نسبت به یک عملیاتی با این شکلی که صد در صد با توفیقات همراه بود، شما دیدید وقتی که این عملیات انجام شد، به طور کامل رژیم غافل شد، یعنی سرویس‌های امنیتی از موساد گرفته تا شاباک این‌ها نتوانستند که این عملیاتی که قبل از آن نیاز به مانور‌ها و آمادگی‌های رزمی کامل داشت، آن هم نه فقط عملیاتی که از زمین صورت گرفت بلکه به صورت عملیات هوا و به صورت عملیات هوانیروزی انجام شد که این‌ها آمدند ... در نتیجه این مسئله اصل غافلگیری در این عملیات مسئله بسیار مهمی است و حفاظت از اطلاعات این عملیات؛ خود این بیانگر این است که در تجربه این چند دهه، حماس توانست به یک حجمی از قابلیت‌های رزمی جنگ‌های نامتقارن که شما الان نه در جنگ جهانی دوم و نه در هیچ کدام از جنگ‌های پارتیزانی که در دنیا اتفاق افتاده مشابه این عملیات را شما نمی‌بینید که یک گروهی در یک منطقه‌ای که کاملا در احاطه دشمن است، این منطقه‌ای که این‌ها عبور کردند اگر شما بیایید واکاوی کنید از لحاظ پدافند و حفاظت عمق بیش از ۱۵ متر را نه فقط دیوار از زمین به ارتفاع به سطح هوا را، بلکه ۱۵ متر در زیر زمین آمده بودند این‌ها، بتن آرمه کرده بودند این منطقه وسیع را به این که یک وقتی مثلا حماسی‌ها نیرو‌های مقاومت نیایند تونل بزنند که وارد بشوند. رصد‌ها و بالن‌هایی که دیده بانی می‌کردند، در نتیجه آن چیزی که فرمانده محترم نیروی قدس به آن اشاره می‌کند، بیانگر این است که اینقدر این عملیات مهم و حساس بود که آن فرماندهان و طراحان اصلی حماس برآوردشان این بود که این عملیات باید کاملا سری بماند نه این که جمهوری اسلامی مطلع نباشد نه این که حزب الله مطلع نباشد، حتی بسیاری از رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی خود حماس هم در جریان این امر قرار نگرفتند، چون اگر این اتفاق می‌افتاد امکان این که این طرح لو برود و خنثی بشود وجود داشت.

سوال: یک سمت دیگر ماجرا را نگاه کنیم طوفان الاقصی شروع شد بعد از آن ما این تخریب ۷۰ درصدی غزه را دیدیم، بعد از آن شهادت این ۶۰ هزار شهید و زخمی‌ها را دیدیم، بعد از آن به شهادت رسیدن فرماندهان ارشد را در غزه دیدیم، در لبنان دیدیم، در ایران دیدیم، طوفان الاقصی چه دستاوردی داشت؟ بعضی‌ها عنوان می‌کنند شاید یک خطای محاسباتی بود آیا چنین است؟

کاظمی قمی:به اعتقاد من این خطای محاسباتی نبود من عرض کردم در یک فرآیند این عملیات صورت گرفت، برآیندی که شما در بعد از عملیات و مقاومت دو ساله که در برابر تجاوز رژیم صورت گرفته، رژیم هیچ خط قرمز انسانی ندارد، اولا این را ما خوب تبیین کنیم ما در یک جنگ برابر با آن مواجه نبودیم، یک رژیمی است سرتاسر مسلح، مجهز و در این جنایت امریکا نقش اول را دارد بعنوان طراح و حامی اصلی و حمایت کننده، جامعه جهانی در برابر این تجاوز سکوت دارد، ملاحظات اخلاقی و انسانی کاملا وجود ندارد و آتش توپخانه و هوایی و موشکی رژیم مسلط است بر این منطقه. این نیست که ما بگوییم که رژیم آمد در برابر آن یک ارتشی مشابه خودش بود و عملیات کرد ۶۰ هزار کشته گرفت. یعنی این کار هنرمندانه‌ای نبود، این نبوغ نظامی و یک مهارت نظامی نبوده است، این که شما می‌آیید هدفگذاری می‌کنید برای این عملیات که من نیروی مقاومت به نام حماس را از بین می‌برم، مردم را از این سرزمین خارج می‌کنم، این سرزمین را اشغال می‌کنم و ضمیمه می‌کنم به خاک خودم. دو سال گذشت، هیچکدام از این اهدافی را که رژیم ترسیم کرده بود با حمایت آمریکا اتفاق نیفتاد، اما چه اتفاقی افتاد؟ رژیم شروع کرد به کودک کشی، شروع کرد به از بین بردن مردم بی دفاع، امروز را شما نگاه کنید، عملیات نظامی نتیجه نداد، تخریب کرد، امروز دارند با شیوه تحریم‌های اقتصادی و محاصره مردم را می‌کشند و طرحی که امروز مطرح شده در حقیقت خود این بیانگر شکست در حوزه نظامی است. پس رژیم جز کشتار و تخریب آن اهدافی را که در روز اول تعریف کرده بود به هیچکدام از اهداف نرسید، آیا امروز مقاومت، حماس و جهاد اسلامی و سایر گروه‌ها تضعیف شدند؟ برآورد بنده این است که با از دست رفتن فرماندهان بزرگی مثل شهید هنیه و سینوار، شهید سیدحسن نصرالله این سردار مقاومت نه حزب الله ضعیف شد، نه حماس ضعیف شد، اما چه اتفاقی افتاد؟ امروز قاطع می‌توان گفت کل مردم غزه شدند مقاومت، در تاریخ سابقه ندارد که شما یک دختر هشت ساله در جلوی تلویزیون‌های بین المللی بیاید بگوید همه ما را بکشید، ما سرزمین را ترک نخواهیم کرد. یعنی شما از این شکستی ذلت بارتر برای رژیم و آمریکا ندارید، بله رژیم مردم را کشت، نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که امروز بنا به اعتراف خود آقای نتانیاهو و بنا به اعتراف رئیس جمهور امریکا این رژیم منفورترین رژیم در دنیا شد. امروز نخبگان سیاسی، رهبران سیاسی در امریکا دیگر برایشان فضا برای حمایت از این رژیم نیست، شما ببینید الان، حرکتی که در خیابان‌های امریکا دارد صورت می‌گیرد در اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه کشور‌هایی بودند که صد در صد از این رژیم حمایت کردند، اما امروز مسئله طرح دو دولتی را مطرح می‌کنند البته این طرح دو دولتی نه برای خدمت به فلسطین است که در جای خودش باید به آن پرداخت این که جنایت را به ظاهر محکوم می‌کنند این یک تغییر تاکتیکی است نه راهبردی، اما شرایط به گونه‌ای شد که رژیم در حوزه منطقه‌ای، داخلی و بین المللی منفور شد، اعتبار خود را از دست داد، عملیات طوفان الاقصی این هیمنه اسطوره شکست ناپذیری ارتش چهارم د ردنیا را شکاند. میزان تلفاتی که از رژیم گرفت، شما اگر بخواهید مقایسه کنید با میزان تلفاتی که از فلسطین گرفته قابل توجه است. امروز آمار خودکشی‌ها در ارتش بسیار بالاست، الان ارتش فشار آورده برای این که ۶۰ هزار نیروی ذخیره را مجددا وارد خدمت بکند. ۱۰ درصد این‌ها بیشتر وارد نشدند امروز فرار از خدمت یک امر عادی شد میزان خودکشی‌ها، شما آمار سرباز‌های اسرائیلی که دچار مشکلات روانی شدند امروز ببینید در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، امروز جنگ سنگینی در درون حاکمیت است. دیگر امکان ندارد که در فلسطین اشغالی رژیم بتواند یک دولت مستحکمی، دولتی که امروز متشکل از دو جریان تندرو و محافظه کار شد. الان می‌بینید جنگی که در بین ارتش است، بین رجال سیاسی است. حمایت‌های دنیا از آن برداشته شد. در داخل خود اسرائیل یعنی فلسطین اشغالی، ببینید ۸۰ درصد مردم در شمال و مردم جنوب نسبت به بازگشت امنیت دچار تردید هستند. شما از عملیات‌های شمال مدت‌ها می‌گذرد، اما همه آواره‌های شمال همچنان می‌بینید که به منطقه برنگشتند.

سوال: بسیاری هم رفتند و دیگر هم قصد برگشت ندارند

کاظمی قمی: آنها که مهاجر شدند بحث دیگری است من در داخل خودشان را می‌گویم. در نتیجه آخرین عملیاتی که ارتش انجام داد من خوب است به آن اشاره کنم برای اشغال شهر خود غزه بود. ارتش بعد از این همه تجاوز با پشتیبانی هوایی و توپخانه‌ای و موشکی که گفت من این جمعیت یک میلیونی شهر غزه را همه را خالی از سکنه می‌کنم و بیرون می‌برم الان حدود ۷۰۰ هزار مردم در شهر غزه در این شرایط مستقر هستند. یعنی ارتش الان دارد اعلام می‌کند به این که من امکان ادامه جنگ را ندارم. بله به حسب ظاهر شهدای زیادی را گرفت مجروحین زیادی را گرفت، خسارت مادی زیادی را وارد کرد، اما در حوزه ادراکی، در حوزه سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی، در حوزه حکمرانی، رژیم اشغالگر قدس دچار شکست مهلک شد و بدتر از رژیم دولت امریکا است به رهبری ترامپ.

سوال: ما آستانه دو سالگی طوفان الاقصی هستیم. در این دو سالگی ما می‌بینیم که دونالد ترامپ ریاست جمهوری امریکا، طرحی را می‌دهد با عنوان طرح پایان جنگ در غزه؛ که به تعبیر کارشناسان طرحی اسرائیلی، با لباس آمریکایی است و از سوی دیگر می‌بینیم که حماس بیانیه‌ای صادر می‌کند و این طرح را می‌پذیرد. آزادی اسیران زنده و مرده اسرائیلی و از طرف دیگر مذاکرات غیر مستقیم در مصر شروع می‌شود. آیا هر آنچه که ما در این مراحل می‌بینیم نشانگر یا پذیرش این آتش بس به نوعی این معنا را می‌دهد که حماس ضعیف شده است؟

کاظمی قمی: طرح موسوم به صلح ترامپ برای غزه؛ طرح موسوم به صلح ترامپ برای غزه؛ آیا این طرح به مفهوم واقعی به دنبال صلح و آتش بس است؟ به نفع دو تا طرف است؟ خارج از این که طرف صهیونیسمی یک طرف باطلی است. یا این که نه این طرح در تداوم حمایت‌های امریکا از این رژیم است؟ طراح این طرح که به نام ترامپ است، سه پایه دارد، من به آن اشاره می‌کنم، یکی از طراحان این طرح آقای تونی بلر است، یکی آقای گوشنر است و جریان سوم ویتکاف نماینده ترامپ است .........

==============================