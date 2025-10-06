به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود دو سال از عملیات طوفان الاقصی می گذرد و با وجود برجا ماندن چند هزار شهید، جانباز و قحطی گسترده اما مردم باریکه غزه همچنان بر آزادی این سرزمین از دست متجاوزان صهیونیست پافشاری می کنند. و این نشان دهنده شکست سیاست های نتانیاهو و ترامپ در این منطقه است. گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب با موضوع " چشم انداز تحولات غرب آسیا دو سال پس از طوفان الاقصی " با حضور آقای کاظمی قمی کارشناس ارشد مسائل بین الملل بررسی شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

سوال: بازخوانی خواهیم کرد پرونده دو سالگی طوفان الاقصی را و وضعیت امروز و طرح آمریکایی آتش بس در غزه را. آقای کاظمی از مصاحبه اخیر سردار قاآنی آغاز کنیم. مصاحبه‌ای که در آن ایشان اشاره داشتند که نه تنها ما، بلکه سیدحسن نصرالله، بلکه چهره‌های شاخص حماس مثل اسماعیل هنیه از طوفان الاقصی بی اطلاع بودند. مروری داشته باشیم از ابتدای طوفان الاقصی تا همین امروز که در خدمت شما هستیم. تخریب ۷۰ درصدی غزه، آوارگی دو میلیون نفر و شهادت ۶۰ هزار شهید و زخمی در غزه و سوال اساسی اینجاست که آیا طوفان الاقصی اشتباه محاسباتی بود یا دستاوردی برای فلسطین؟

کاظمی قمی: درود و سلام خدا بر مجاهدین راه آزادی و حق و عدالت. درود خدا بر شهدای مقدسی که در حریم بیت المقدس برای قدس شریف شهید شدند و درود بر مردم مقاوم و بی دفاع و مظلوم فلسطین به ویژه غزه.

فردا دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی است. بحثم را از این جا شروع می‌کنم اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در خصوص عملیاتی که در ۷ اکتبر موسوم شد به عملیات طوفان الاقصی. آقای ترامپ در اظهارنظر خود می‌گوید چنین اتفاقی در طی ۳ هزار سال گذشته صورت نگرفت، اتفاق مهم و بزرگی بود. این اظهار نظر رئیس جمهوری است که تمام قد از رژیم کودک کش صهیونی حمایت می‌کند. می‌گوید این حادثه بزرگی است که در طول ۳ هزار سال ما سابقه آن را نداریم و این منشا تحولات عظیمی است. عملیات طوفان الاقصی یک حادثه در فلسطین اشغالی نبود، بلک رخداد بزرگ در فرآیند تاریخی ملت فلسطین از بدو تشکیل رژیم اشغالگر قدس است. حادثه‌ای نبود که بگوییم فی البداهه انجام شد. ۴ ویژگی برای این رژیم می‌گویم اولا جعلی است، استعماری است، سیاسی و نژاد پرست. شما عملکرد تاریخی این ۷۶ ساله را ببینید علیه ملت فلسطین و علیه ملت‌های کشور‌های همسایه، آنچه که بود تجاوز بود و کشتار بود و قتل و ویرانگری. این در تاریخ این ۷۶ ساله وجود داشت و آنچه که مردم فلسطین دیده بودند این تجاوزگری‌ها بود. اولین بار نبود که شما شاهد این هستید که در طی دو سال در غزه شاهد ۶۰ هزار شهید بیش از ۱۲۰ هزار مجروح و زخمی و الان هم تعداد قربانیانی که محصول قحطی است داریم مشاهده می‌کنیم. مردم، وجدان‌های بیدار کشتار‌های صبرا و شتیلا را فراموش نکرده اند. جنایت‌هایی که صورت گرفت و در تاریخ این چند ده ساله‌ای که اتفاق افتاد، آنچه که دیده شد در حقیقت عملیات طوفان الاقصی واکنشی به این جنایت‌ها بود. اطلاعاتی که ما داریم این است که رژیم خودش را داشت آماده می‌کرد برای طرح بزرگ علیه مردم غزه. قبل از طوفان الاقصی، آنچه که حماس و نیرو‌های مقاومت انجام دادند، با استفاده از اصل غافلگیری برای خنثی کردن آن عملیاتی بود که رژیم می‌خواست علیه مردم غزه انجام دهد. اظهاراتی که فرمانده محترم نیروی قدس برای این که بگوید ما اطلاع نداشتیم، آقا سید حسن این شهید بزرگ مقاومت اطلاع نداشت. خیلی از رهبران حماس اطلاع نداشتند. این برمی گردد به اهمیت، پیچیدگی، حساسیتی که این طرح داشت. در یک منطقه کوچک در حالی که رژیم در همه زمینه‌های از لحاظ تکنولوژی، فناوری، از لحاظ رصد‌های دیده بانی، اطلاعاتی، امنیتی، حفاظتی تا ابعاد نظامی، مسلط بر یک منطقه کوچک است، طبیعی است که درز اطلاعاتی به عملیاتی با این شکلی که صد در صد با توفیقات همراه بود. دیدید وقتی این عملیات اجرا شد، به طور کامل رژیم غافل شد. یعنی سرویس‌های امنیتی از موساد گرفته تا شاباک نتوانستند عملیاتی که قبل از آن نیاز به مانور‌ها و آمادگی‌های رزمی کامل داشت، آن هم نه فقط عملیاتی که از زمین صورت گرفت بلکه به صورت عملیات هوا و به صورت عملیات هوانیروزی انجام شد. در نتیجه این مسئله اصل غافلگیری در این عملیات مسئله بسیار مهمی است و حفاظت از اطلاعات این عملیات؛ خود این بیانگر این است که در تجربه این چند دهه، حماس توانست به حجمی از قابلیت‌های رزمی جنگ‌های نامتقارن که نه در جنگ جهانی دوم و نه در هیچ کدام از جنگ‌های پارتیزانی که در دنیا اتفاق افتاده، مشابه این عملیات را نمی‌بینید که گروهی در منطقه‌ای که کاملا در احاطه دشمن است، این‌ها عبور کردند. اگر واکاوی کنید از لحاظ پدافند و حفاظت عمق بیش از ۱۵ متر را نه فقط دیوار از زمین به ارتفاع به سطح هوا را، بلکه ۱۵ متر در زیر زمین آمده بودند. این‌ها بتن آرمه کرده بودند این منطقه وسیع را به این که یک وقتی مثلا حماسی‌ها نیرو‌های مقاومت نیایند تونل بزنند وارد شوند. رصد‌ها و بالن‌هایی که دیده بانی می‌کردند، در نتیجه آن چیزی که فرمانده محترم نیروی قدس به آن اشاره می‌کند، بیانگر این است که اینقدر این عملیات مهم و حساس بود که آن فرماندهان و طراحان اصلی حماس برآوردشان این بود که این عملیات باید کاملا سری بماند. نه این که جمهوری اسلامی مطلع نباشد نه این که حزب الله مطلع نباشد، حتی بسیاری از رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی خود حماس هم در جریان این موضوع قرار نگرفتند. چون اگر این اتفاق می‌افتاد امکان این که این طرح لو برود و خنثی شود وجود داشت.

سوال: طوفان الاقصی شروع شد. بعد از آن ما این تخریب ۷۰ درصدی غزه را دیدیم. بعد از آن شهادت این ۶۰ هزار شهید و زخمی‌ها. بعد از آن به شهادت رسیدن فرماندهان ارشد را در غزه، لبنان و ایران دیدیم. طوفان الاقصی چه دستاوردی داشت؟ بعضی‌ها عنوان می‌کنند شاید خطای محاسباتی بود آیا چنین است؟

کاظمی قمی: به اعتقاد من این خطای محاسباتی نبود. عرض کردم در فرآیند این عملیات صورت گرفت. برآیندی که شما در بعد از عملیات و مقاومت دو ساله که در برابر تجاوز رژیم صورت گرفته، رژیم هیچ خط قرمز انسانی ندارد.

در جنگ برابر با آن مواجه نبودیم، رژیمی است سرتاسر مسلح، مجهز و در این جنایت آمریکا نقش اول را دارد بعنوان طراح و حامی اصلی و حمایت کننده. جامعه جهانی در برابر این تجاوز سکوت دارد. ملاحظات اخلاقی و انسانی کاملا وجود ندارد و آتش توپخانه و هوایی و موشکی رژیم مسلط است بر این منطقه. این نیست که ما بگوییم که رژیم آمد در برابر آن ارتشی مشابه خودش بود و عملیات کرد، ۶۰ هزار کشته گرفت. یعنی این کار هنرمندانه‌ای نبود. این نبوغ نظامی و مهارت نظامی نبوده است. این که شما هدفگذاری می‌کنید برای این عملیات که من نیروی مقاومت به نام حماس را از بین می‌برم، مردم را از این سرزمین خارج می‌کنم، این سرزمین را اشغال می‌کنم و ضمیمه می‌کنم به خاک خودم. دو سال گذشت، هیچکدام از این اهدافی را که رژیم ترسیم کرده بود با حمایت آمریکا اتفاق نیفتاد. اما چه اتفاقی افتاد؟ رژیم شروع کرد به کودک کشی و از بین بردن مردم بی دفاع. امروز را نگاه کنید. عملیات نظامی نتیجه نداد، تخریب کرد. امروز دارند با شیوه تحریم‌های اقتصادی و محاصره، مردم را می‌کشند و طرحی که امروز مطرح شده، بیانگر شکست در حوزه نظامی است. پس رژیم جز کشتار و تخریب آن اهدافی را که در روز اول تعریف کرده بود به هیچکدام از اهدافش نرسید.

آیا امروز مقاومت، حماس و جهاد اسلامی و سایر گروه‌ها تضعیف شدند؟ برآورد بنده این است که با از دست رفتن فرماندهان بزرگی مثل شهید هنیه و سینوار، شهید سیدحسن نصرالله این سردار مقاومت نه حزب الله ضعیف شد، نه حماس ضعیف شد، اما چه اتفاقی افتاد؟ امروز قاطع می‌توان گفت کل مردم غزه شدند مقاومت. در تاریخ سابقه ندارد که دختر هشت ساله در جلوی تلویزیون‌های بین المللی بیاید بگوید همه ما را بکشید. ما سرزمین را ترک نخواهیم کرد. یعنی شما از این شکستی ذلت بارتر برای رژیم و آمریکا ندارید. بله رژیم مردم را کشت. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که امروز بنا به اعتراف آقای نتانیاهو و بنا به اعتراف رئیس جمهور آمریکا، این رژیم منفورترین رژیم در دنیا شد. امروز نخبگان سیاسی، رهبران سیاسی در آمریکا دیگر برایشان فضا برای حمایت از این رژیم نیست. الان حرکتی که در خیابان‌های آمریکا دارد صورت می‌گیرد در اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه کشور‌هایی بودند که صد در صد از این رژیم حمایت کردند. اما امروز مسئله طرح دو دولتی را مطرح می‌کنند. البته این طرح دو دولتی نه برای خدمت به فلسطین است، این که جنایت را به ظاهر محکوم می‌کنند این تغییر تاکتیکی است نه راهبردی. اما شرایط به گونه‌ای شد که رژیم در حوزه منطقه‌ای، داخلی و بین المللی منفور شد. اعتبار خود را از دست داد. عملیات طوفان الاقصی هیمنه اسطوره شکست ناپذیری ارتش چهارم در دنیا را شکاند. میزان تلفاتی که از رژیم گرفت، اگر بخواهید مقایسه کنید با میزان تلفاتی که از فلسطین گرفته قابل توجه است. امروز آمار خودکشی‌ها در ارتش بسیار بالاست. الان ارتش فشار آورده برای این که ۶۰ هزار نیروی ذخیره را مجددا وارد خدمت کند. ۱۰ درصد این‌ها بیشتر وارد نشدند امروز فرار از خدمت موضوع عادی شده است. میزان خودکشی‌ها.

آمار سرباز‌های اسرائیلی که دچار مشکلات روانی شده اند. در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، امروز جنگ سنگینی در درون حاکمیت است. دیگر امکان ندارد در فلسطین، اشغالی رژیم بتواند دولت مستحکمی، دولتی متشکل از دو جریان تندرو و محافظه کار را برقرار کند. الان می‌بینید جنگی که در بین ارتش است، بین رجال سیاسی است. حمایت‌های دنیا از آن برداشته شد. در داخل اسرائیل یعنی فلسطین اشغالی، ۸۰ درصد مردم در شمال و مردم جنوب به بازگشت امنیت دچار تردید هستند. شما از عملیات‌های شمال مدت‌ها می‌گذرد، اما همه آواره‌های شمال همچنان می‌بینید که به منطقه برنگشتند.

سوال: بسیاری هم رفتند و دیگر هم قصد برگشت ندارند

کاظمی قمی: آنها که مهاجر شدند بحث دیگری است. در داخل خودشان را می‌گویم. در نتیجه آخرین عملیاتی که ارتش انجام داد، برای اشغال شهر غزه بود. ارتش بعد از این همه تجاوز، با پشتیبانی هوایی و توپخانه‌ای و موشکی که گفت من این جمعیت یک میلیونی شهر غزه، همه را خالی از سکنه می‌کنم و بیرون می‌برم. الان حدود ۷۰۰ هزار مردم در شهر غزه در این شرایط مستقر هستند. یعنی ارتش الان دارد اعلام می‌کند به این که من امکان ادامه جنگ را ندارم. بله به حسب ظاهر شهدا و مجروحین زیادی را گرفت، خسارت مادی زیادی را وارد کرد. اما در حوزه ادراکی، در حوزه سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی، در حوزه حکمرانی، رژیم اشغالگر قدس دچار شکست مهلک شد و بدتر از رژیم دولت آمریکا است به رهبری ترامپ.

سوال: در دو سالگی طوفان الاقصی می‌بینیم که دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا، طرحی را می‌دهد با عنوان طرح پایان جنگ در غزه؛ که به تعبیر کارشناسان طرحی اسرائیلی، با لباس آمریکایی است و از سوی دیگر می‌بینیم که حماس بیانیه‌ای صادر می‌کند و این طرح را می‌پذیرد. آزادی اسیران زنده و مرده اسرائیلی و از طرف دیگر مذاکرات غیر مستقیم در مصر شروع می‌شود. آیا هر آنچه که در این مراحل می‌بینیم نشانگر یا پذیرش این آتش بس به نوعی این معنا را می‌دهد که حماس ضعیف شده است؟

کاظمی قمی: طرح موسوم به صلح ترامپ برای غزه؛ آیا این طرح به مفهوم واقعی به دنبال صلح و آتش بس است؟ به نفع دو تا طرف است؟ خارج از این که طرف صهیونیسمی، طرف باطلی است. یا این که نه این طرح در تداوم حمایت‌های آمریکا از این رژیم است؟ طراح این طرح که به نام ترامپ است، سه پایه دارد. یکی از طراحان این طرح آقای تونی بلر است. یکی آقای گوشنر است و جریان سوم ویتکاف نماینده ترامپ است. این طرحی است که چندی قبل آقای ویتکاف ارائه کرد. نگاه کنید کشور‌های عربی آمدند و پیشنهاداتی دادند و مغلطه‌ای از این درست شد.

در طرح آقای تونی بلر به عنوان شخصیتی که جهان عرب را به پشت صحنه بیاورد، برای متقاعد سازی جریان یهود و صهیونیزم است که در نقطه مقابل نتانیاهو قرار گرفت و ویتکاف به عنوان نماینده آمریکا.

تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس است، فردی است که در جنایات آمریکا در اشغال عراق نقش اول را بازی می‌کند. یعنی در تشویق و تشجیع بوش پسر به این که باید به ایران حمله کرد یا به عراق و در محاسبات می‌گوید به عراق.

از افرادی که تشجیع کرد، ایشان بود. برخلاف این که آژانس اعلام کرد که ما سلاح‌های کشتار جمعی را پیدا نکردیم در عراق ولی اصرار امثال تونی بلر بود که آمریکا و جریان نومحافظه کاران را آورد به جنگ. ایشان آمده به عنوان کسی که می‌خواهد بشود عضو کمیته صلح.

کوشنر یهودی است. فارغ از این که داماد آقای ترامپ است در تمامی طرح‌هایی که ضد مردم فلسطین است، دست دارد و ویتکاف هم به عنوان نماینده، این طرحی که موسوم به صلح ترامپ است بیست بند دارد. وقتی شما نگاه می‌کنید به این بیست بندش، نکات مثبتی وجود دارد، آتش بس، خروج نظامی‌های رژیم، تبادل اسراء، تشکیل کمیته مدنی از فلسطینی ها، مسئله حق آزادی به فلسطینی‌ها به این که می‌توانند از غزه بروند یا نمانند، بمانند یا برگردند. کمک رسانی طبق توافقی که در دی ماه سال گذشته انجام شد، در بحث چرایی ارائه این طرح باید به چرایی‌ها توجه کنیم، من به بخشی اشاره می‌کنم.

اگر رژیم در عملیات‌های نظامی و کشتار‌های مردم بی دفاع موفق شده بود، حماس را از بین می‌برد، سرزمین را اشغال می‌کرد، مردم را بیرون می‌کرد، دیگر طرحی نیاز نبود. پس رژیم صهیونیستی با همه ددمنشی هاش موفق نشد و امروز چالش بزرگی در درون رژیم صهیونیستی به وجود آمده است.

سوال: سال آینده، انتخابات است؟

کاظمی قمی: امروز در حوزه بین المللی و منطقه‌ای به قدری این چهره منفور شده که آمریکا نمی‌تواند حمایت عملی کند و ترامپ امروز برای انتخابات میان دوره‌ای نمایندگان، مجلس نمایندگان، از الان باید چکار کند؟ چون آن انتخابات میان دوره‌ای بسیار بسیار مهم است.

گریزی بزنم به آن چه که ترامپ ادعا کرد، گفت من ناجی صلح هستم و صلح نوبل را جایزه اش را من باید بگیرم، در یمن ادعا کرد، در اوکراین ادعا کرد، که من این جنگ و بحران اوکراین را تمام می‌کنم.

یمن را مسئله اش را حل می‌کنم، مسئله سوریه و مسئله لبنان. ببینید بعد از جنگ ۶۶ روزه‌ای که رژیم صهیونیستی تحمیل کرده که در واکاوی این جنگ ۶۶ روزه آن چه که حزب الله انجام داد، در صحنه‌ای که معادله برابر نداشت. یعنی اوج نابرابری بود. رژیم صهیونیستی ۵ لشکرش را درگیر کرد، توپخانه اش و موشکش را، هواپیماش و ریزپرنده هاش و پهبادش را، که شما در جغرافیای ۷۰ کیلومتر مربعی که جنوب لیتانی، ۶۶ روز یعنی دو برابر جنگ ۳۳ روزه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، بلافاصله در ناکامی عملیات نظامی آمد موضوع خلع سلاح را بر دولت لبنان خواست تحمیل کند.

می‌بینید که دولت لبنان با همه تهدیداتی که آمریکایی‌ها کردند که کمک اقتصادی نخواهیم کرد، مقاومت ایستاد، خلاء سلاح صورت نمی‌گیرد و امروز در لبنان نظرسنجی‌ها نه در جامعه شیعه و حزب الله، در جامعه مسیحی و برادران اهل سنت بالای ۷۰ درصد می‌گویند سلاح دست مقاومت باید بماند. همین که می‌بینید که برخلاف همه فشار‌هایی که آمریکایی‌ها آوردند دولت لبنان مجبور شد به این که آن نگاه اولیه و مصوبه اول خودش را عدول کند. منوط به این که اگر قرار باشد خلع سلاحی صورت گیرد، باید رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی خارج شوند.

در جنگ اوکراین که ادعای صلح می‌کرد، ترامپ کاری نکرد، در لبنان به همین صورت، در یمن به همین صورت، در سوریه به همین صورت، الان مطرح می‌کند که می‌خواهم صلح را در غزه بیاورم، این را توجه کنیم، مسئله آن چه که آقای ترامپ

می‌گوید به صراحت، می‌گوید این موضوع غزه نیست. این موضوع مربوط به صلح در کل خاورمیانه است. مسئله عادی سازی روابط است و جالب است می‌گوید جمهوری اسلامی در این عادی سازی روابط باید شرکت کند.

سوال: در پایین توییتش اشاره می‌کند که به هر طریقی باید صورت بگیرد؟

کاظمی قمی: شرایط سختی که رژیم صهیونیستی دارد و دوم مسائلی که بر آمریکا و مسئله انتخابات دارد و تمام ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین المللی شکل گرفت در حمایت از رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده است. این طرح موسوم به صلح ترامپ نه برای صلح واقعی در غزه است و نه برای آتش بس است و نه برای این است که مردم غزه از این جنگ و خونریزی در امان بمانند، بلکه برای نجات این رژیم اشغالگرست و برای آن اهداف سیاسی، عملیات روانی و مشکلاتی که الان آمریکایی‌ها دارند و این که رژیم صهیونیستی دیگر نمی‌تواند این جنگ را ادامه دهد ولی بله می‌تواند کشتار‌ها را ادامه دهد. پس این طرح، طرح صلح نیست، همان طور که شما اشاره کردید که این طرح رژیم صهیونیستی است در لباسی که آمریکایی‌ها به آن پوشاندند.

سوال: برویم سراغ پاسخ حماس، در پاسخ حماس بعضی‌ها عنوان می‌کنند که کشور‌های عربی، کشور‌های منطقه پشت حماس را خالی کردند و چون این اتفاق افتاد، تحت فشار کشور‌های عربی و کشور‌های منطقه حماس این را پذیرفته است.

ازطرف دیگر عنوان می‌کنند که این موافقت مشروطی که حماس عنوان می‌کند که باید اتفاقی بیفتد تا این موافقت حاصل شود. به نوعی نه هوشمندانه به طرح ترامپ است، شما موافق کدام هستید؟

کاظمی قمی: باورم این است که با تجربه مقاومت که حماس انجام داد، امروز گره محکمی بین میدان مقاومت و میدان دیپلماسی ایجاد کرده است. این از روی ذکاوت و هوشیاری حماس است. این که امروز اگر حماس می‌آمد با این طرحی که موسوم به صلح ترامپ می‌آمد با کلیتش مخالفت می‌کرد. بلافاصله در جنگ روانی سنگین این مسئله را دنیای استکبار و صهیون جا می‌انداخت. رژیم صهیونیستی می‌خواهد صلح کند، آمریکا می‌خواهد صلح را ایجاد کند. این مردمی که دارند کشته می‌شوند نتیجه خودخواهی‌های حماس است. چنین عملیات روانی را برای حماس ایجاد می‌کردند، حماس با چه چیزی موافقت کرد؟ برای اولین بار نیست، مثل یمنی ها، یمنی‌ها از ۶ فروردین ۹۴ که به آن‌ها تحمیل شد، وقتی که بحث صلح و آتش بس مطرح بوده اولین گروه انصارالله بوده است که گفته ما خواهان مذاکره، آتش بس و صلح هستیم. طرف مقابل آمد و بهم زد. در مسئله فلسطین هم اولین بار نیست، در سال ۲۰۰۰ مگر رهبران فلسطینی ننشستند با خود رژیم مستقیما و تحت حمایت آمریکا، آمدند در اسلو توافق کردند که مسئله دو دولتی را، از دولت تشکیلات خودگردان شروع کنند و راجع به بیت المقدس توافق کردند. رژیم عمل نکرد ولی طرف فلسطینی عمل کرد، آن جا بود که طرح سازش نشان داد که راه غلطی است و مقاومت مسیر خودش را با قدرت شروع کرد. مقاومت موافقت کرد، غزه از موافقت پرتاب سنگ شروع شد و امروز به پرتاب موشک و پهباد و موافقت مردم به مفهوم کامل رسیده است. این سیر را نگاه کنید، پس این از هوشیاری و دیپلماسی قوی حماس بود که گفت من با اصل این که اگر کسی بگوید صلح، بنده موافق هستم. اما آمد راجع به بیست تا بندی که در این بیانیه و در این طرح آمده به نکات اصلی اش فکر کرد.

یعنی به چی: گفت توقف آتش و آتش بس، خروج اشغالگر، تبادل اسراء این که کمک رسانی شروع شود، مورد قبول ماست. این که کمیته مدنی از نخبگان تکنوکرات فلسطینی بیایند اداره را به عهده بگیرند، این قابل قبول است.

اما چیز‌هایی که دارد حماس می‌گوید با آن چیزی که در بند‌ها آمده؛ بسیار متفاوت است. حتی همین‌ها. یعنی شما در طرح بیست ماده‌ای به این اشاره می‌کند که کمیته‌ای را از تکنوکرات‌های فلسطینی و در بند بعدی اش می‌گوید که این کمیته متشکل است از فلسطینی‌های تکنوکرات و نمایندگان سازمان ملل، یعنی برای بند، نقض می‌کند این را ولی حماس به این اشاره می‌کند که کمیته فلسطینی را قبول دارم که این کمیته فلسطینی برآمده از اراده ملی است و در این کمیته حماس تا آخر مسئولیت دارد. در حالی که شما در آن طرح بیست ماده‌ای می‌گوید که حماس باید خلاء سلاح شود و کمیته خود فلسطینی است که با اراده ملی صورت می‌گیرد. این متفاوت است با آن طرح، یا در مسئله مربوط به تبادل اسراء که خیلی خردمندانه صحبت می‌کند.

نظر خودش را می‌دهد حماس در تبدیل اسراء می‌گوید که من موافق هستم، آمریکا می‌گوید اول باید اسرای رژیم باید آزاد شوند.

اما حماس چه می‌گوید، می‌گوید باید زمینه سازی شود برای آزادسازی اسراء، به چه معناست، یعنی وقتی که هنوز اشغال صورت گرفته است و اشغالگر نیرو‌های مسلح اش وجود دارد، چگونه این‌ها می‌توانند تبادل کنند؟

پس باید ارتش خودش را از منطقه خارج کند. این نباشد که در یک فضایی الان بیاید اسرای اسرائیل را تحویل دهد، از این طرف خلعء سلاح حماس هم صورت بگیرد. این روشن است که این طرح مفهومش این است که رژیم هیچ مقاومتی در برابرش نیست، کاملا بیاید بگیرد.

آن جا که می‌گوید من با هر نوع صلحی که منجر به آتش بس شود و به نفع مردم باشد، کمک رسانی‌ها شروع شود و مسئله بازسازی و اداره این منطقه به دست خود فلسطینی‌ها بشود. اما شما در بند‌هایی که آمده شامل قید و بند‌هایی که در این ۲۰ ماده وحود دارد، این مسائل در آن نیست، پس این ادعایی که گفته می‌شود که حماس موافقت کرد، حماس با محتوا موافقت نکرده است، می‌گوید، نکته جالب این است که می‌گوید ما در مسئله تبادل اسرا که اگر زمینه هاش فراهم شود آمادگی داریم، اما راجع سرنوشت غزه و سیاسی غزه، می‌گوید این موکول است به مذاکرات آینده. یعنی نیامده توافق کند. پس چرا مخالفت نکرد؟ طبیعی است که اگر مخالفت می‌کرد می‌گفتند ضد صلح است و هر گونه جنایتی راکه باز انجام می‌داد رژیم می‌گفتند به عهده حماس است.

موضع گیری اش بسیار خردمندانه و هوشیارانه بوده است و شرایطی به وجود آورد که ترامپ الان به اعتقاد من دچار استیصال شده که آمده به زمان پایان داده است. یک مهلت پایان تا جمعه. حماس اعلام کرد که این نیازمند زمان است و یک مقدار نیاز به گفتگوست. آن چیزی که امروز آمریکایی ها دنبال می‌کنند، جواب نخواهد گرفت و حماس نمی‌تواند به این راحتی این طرح‌ها را بپذیرد. تحت فشار کشور‌های عربی که ما دیگر حمایت نمی‌کنیم.

سوالم از جنابعالی این است که در طول نه این دو سال، در طول این سالیان متمادی کدام کشور عربی از مردم فلسطین و غزه حمایت کرد؟ مگر این‌ها نبودند که در طرح آبراه و ابراهیم شرکت کردند و مسئله عادی سازی و مسئله خلع سلاح را دنبال کردند.

این مسئله‌ای که کشور‌های عربی نیست که پشتیبانی نمی‌کنند و مجبور شد که حماس بیاید و این طرح را بپذیرد، این هم کاملا ادعای ناثوابی است. این فشار آقای تونی بلرست، که خود این درس عبرت است. عرض کنم امروز کشور‌های عربی که تحت فشار و یا خواسته خودشان دارند طرح عادی سازی را دنبال می‌کنند، امروز خود این‌ها از خلع سلاح مقاومت نگران‌اند، چون دیگر نیرویی باقی نمی‌ماند که در مقابل رژیم مقاومت کند. ولی به علت شرایطی که دارند مجبورند که این طرح‌های ضد فلسطین و ضد مردم خودشان را بپذیرند.

سوال: زمان زود عبور کرد، راجع به آینده غزه، ما این حجم تخریب با آتش بس و نکاتی که ترامپ مطرح کرده، فلسطین به آن آزادی که از آن صحبت می‌شود نزدیک‌تر یا دورتر شد، آینده غزه چه می‌شود؟

کاظمی قمی: آن چه که در کلام رهبر معظم انقلاب آمده که فلسطین به زودی آزاد خواهد شد و مسئله غزه، شرایطی که امروز در حوزه داخلی رژیم دیده می‌شود، شرایطی که امروز در منطقه امروز مقاومت دارد شکل می‌گیرد و مقاومت امروز به عنوان مولفه ای اثرگذار بی بدیل در منطقه است.

این که آمریکا دبنال چالش‌های بزرگ است، ناکامی‌های آمریکا دست به هر کاری می‌زند و این که فشار می‌آورد به حکمرانانی که در افغانستان هستند که بگرام را بگیرم و اگر نگیرم چه می‌کنم. این تلاش‌ها را انجام می‌دهد.و اما نشان می‌دهد که آن چه که در طول این دوسال انجام گرفت در امتداد این ۷۶ سال، واقعیت این است که رژیم دیگر تاب آوری ندارد و این خسارت‌هایی که وارد شده، این خسارت‌های جبران پذیرست.

امروز دیگر مقاومت در حماس خلاصه نمی‌شود، در کل مردم غزه خلاصه می‌شود و کل مردم فلسطین و کل مردم منطقه و وجدان‌های بیداری که در دنیا هستند.

من آینده غزه را با همه خسارت‌هایی که امروز متوجه هستیم، آینده روشنی می‌بینم به نفع مردم فلسطین و به نفع جهان اسلام و قدس شریف است.

گواه این موضوع حرکت‌ کشتی‌هایی بود که در ناوگان جهانی صمود دیدیم و در کشور‌های دیگر هم راه افتاد.