پرواز قیمت مرغ در روز‌های اخیر و بازار متلاطم آن گلایه مصرف کنندگان قمی را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ،بازار مرغ در قم این روز‌ها با نوسانات بی‌سابقه قیمتی رو‌به‌رو شده است هرچند امروز با اندکی کاهش به ۱۳۸ هزار تومان رسید.

قیمت مرغ کامل در روز‌های گذشته به حدود ۱۶۵ هزار تومان و سینه مرغ بدون استخوان تا ۳۲۴ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده که فشار زیادی به خانوار‌ها وارد می‌کند.

با وجود اعلام نرخ مصوب و عرضه مرغ منجمد با قیمت‌های پایین‌تر، اختلاف چشمگیر قیمت در بازار آزاد سبب التهاب و بی‌ثباتی بازار شده است.

کارشناسان معتقدند حباب قیمتی حدود ۳۰ هزار تومان بر قیمت مرغ وجود دارد که باعث سردرگمی مشتریان و شرایط نامناسب عرضه و تقاضا شده است.

این وضعیت در قم باعث شده مصرف‌کنندگان این کالای اساسی با نگرانی و نارضایتی مواجه باشند و درخواست برنامه‌ریزی دقیق‌تر و نظارت موثرتر برای کنترل قیمت‌ها و تأمین پایدار مرغ را دارند.