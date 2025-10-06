به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۲۰ کارگاه آموزشی مهارتی همراه با ارائه مدرک معتبر برگزار شده و گواهینامه به بهره برداران در رشته‌های مرتبط با فعالیت ارائه شده است.

وی افزود: از جمله کارگاه برگزار شده می‌توان به ۵۷ مورد در زیر بخش امور دامی، ۵۲ مورد در زیر امور باغی، ۷ مورد در ارتباط با صنایع تبدیلی و ۴ مورد سایر موضوعات بوده است.