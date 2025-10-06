به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: با توجه به اینکه در مناطق محروم و کمتر برخودار استان مراکز غیردولتی کودکستان فعال وجود ندارد، مراکز پیش دبستانی در مدارس به صورت دولتی و رایگان اداره می‌شود.

نادری افزود: در استان چهارمحال و بختیاری ۹۲۵ کودکستان از سازمان ملی تعلیم و تربیت مجوز دریافت کرده‌اند و پذیرش در این مراکز از شیرخوارگی تا پیش دبستانی ۲ است.