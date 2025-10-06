محیط بانان طالقانی موفق به زنده‌گیری و رهاسازی چند قطعه مار گرفتار در استخر ذخیره آب کشاورزی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز رییس حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان گفت: محیط بانان به درخواست باغداران و دوستداران محیط زیست مبنی بر مشاهده چند قطعه مار گرفتار در یکی از استخر‌های ذخیره آب کشاورزی به منطقه اعزام شدند.

مجید محمدی تلاجیمی افزود: مأموران یگان حفاظت پس از حضور در محل، با رعایت اصول ایمنی و بدون آسیب‌رسانی به جانوران، اقدام به زنده‌گیری کرده و سپس آنها را در زیستگاه طبیعی‌شان رهاسازی کردند.

محمدی تلاجیمی ضمن قدردانی از همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع مردم، تأکید کرد: مشارکت شهروندان و کشاورزان در گزارش موارد مشابه نقش مؤثری در صیانت از گونه‌های جانوری و حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه دارد.