پخش زنده
امروز: -
اردوی آمادگی تیم ملی فیتنس ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ امارات، به میزبانی کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ملی پوشان از ۲۱ تا ۲۴ مهر به همراه اعضای کادر فنی با هدف آمادهسازی هرچه بیشتر برای حضور در رقابتهای جهانی تمرینات خود را دنبال می کنند.
تمرینات تخصصی و آزمایش های آمادگی جسمانی و جلسات فنی در مدت اردوی تیم ملی در کیش برگزار می شود.
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران، رضا اردیخانی را بهعنوان ناظر اردوی تیم ملی فیتنس منصوب کرده و نظارت بر روند برگزاری اردو و هماهنگیهای اجرایی تیم بر عهده اردیخانی است.