پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ثبت اسناد کرمان گفت :کرمان با صدور ۹۵ درصد از اسناد تفکیکی شرکت شهرکهای صنعتی، موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در این باره گفت: با صدور اسناد رسمی، مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی تثبیت میشود و از هر گونه تعرض و سوء استفاده مصون میماند.
وی افزود: از همین رو، سنددار شدن اراضی و املاک موجب اطمینان خاطر مالکان و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و کیفری بین اشخاص میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به نقش حدنگاری املاک در تحقق شعار سال، تصریح کرد: سنددار شدن املاک، خطر پذیری(ریسک) سرمایهگذاری را به صفر میرساند و تولیدکنندگان و کارآفرینان با طیب خاطر و بدون بیم از مدعی و معارض برای سرمایهگذاری و تولید اقدام میکنند.
او اضافه کرد:، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت شهرکهای صنعتی موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی استان، در اولویت برنامههای عملیاتی امسال است.