رئیس گروه سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به حمایت ویژه از حضور خانواده‌ها و دانش‌آموزان در رویداد‌های فرهنگی گفت: بلیت تماشای فیلم‌های جشنواره کودک در قم با تخفیف ۶۰ درصدی ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سعید اینانلو با اشاره به آغاز سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان از روز گذشته در اصفهان، این رویداد را یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سینمایی کشور دانست و گفت: برای پنجمین‌بار، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعدادی از فیلم‌های بخش اصلی مسابقه این جشنواره، روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در سینمای کانون پردیسان قم، میزبان دانش‌آموزان، کودکان، نوجوانان و خانواده‌های محترم خواهد بود.

وی در خصوص جزئیات حضور علاقه‌مندان افزود: نمایش فیلم‌ها در ۲ سانس ساعت ۸:۳۰ و ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

انتخاب این ساعات به‌دلیل حضور گروهی مدارس بوده و هماهنگی‌های لازم از روز‌ها قبل با اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان انجام شده است. اگرچه بخش عمده‌ای از مخاطبان به‌صورت گروهی و از طریق مدارس حضور می‌یابند، اما این برنامه برای تمامی خانواده‌ها، کودکان و حتی خردسالان نیز آزاد است.

رئیس گروه سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برای هماهنگی بیشتر و رفع هرگونه مشکل، شماره تلفن ۰۹۹۲۲۴۱۸۴۱۶ را اعلام و خاطرنشان کرد: علاوه بر این، امکان خرید بلیت از طریق چهار درگاه فروش اینترنتی بلیت که برای سینما‌های معمول فعال هستند، نیز فراهم است.