فوق تخصص ریه و بیماری‌های تنفسی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بروز آمبولی ریه در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اکبر سلیمانی گفت: به دنبال انجام مطالعات علمی عوامل و علل بیماری آمبولی ریه در این استان بررسی شد.

وی افزود: نتایج پژوهش‌های علمی نشان داده چهارمحال و بختیاری به علت ارتفاع بالا از سطح دریا، سردسیر بودن، کم تحرکی و بی حرکتی طولانی مدت که منجر به ایستایی خون در عروق می‌شود، از علل ابتلا به آمبولی ریه در این استان است.

وی با اشاره به اینکه تشخیص دیرهنگام و رخ داد آن در جوان‌ها و سنین پایین، باعث ناتوانی می‌شود گفت: آمبولی ریه یا سکته ریوی باعث از بین رفتن بخشی از بافت ریه می‌شود که میزان کشندگی و عوارض بالایی را در پی دارد.

وی گفت: همچنین غلظت خون، افت اکسیژن خون و سبک تغذیه‌ای نادرست مثل مصرف بالای گوشت و مسائل ارثی و فرهنگی در بروز آمبولی ریه اثرگذار هستند..