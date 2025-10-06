برگزاری چهارمین جشنواره بینالمللی غذاهای سنتی و محلی در آذربایجان غربی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از برگزاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی غذاهای سنتی و محلی در ارومیه بهمدت پنج روز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مرتضی صفری اظهار کرد: چهارمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی غذاهای سنتی و محلی آذربایجان غربی از ۲۸ مهر تا ۲ آبان سال جاری در ارومیه برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: این جشنواره در سالن ۳ محل دائمی نمایشگاههای پارک جنگلی ارومیه برگزار میشود و در آن نمایندگانی از کشورهای دیگر از جمله ترکیه و جمهوری آذربایجان و استانهای سراسر کشور حضور خواهند داشت.
او گفت: برگزاری کارگاه تخصصی سفره ملل، برپایی نمایشگاه و اجرای مسابقه از دیگر برنامههای جانبی این دوره از نمایشگاه هستند.