\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646\u060c \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f: \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0639\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0645 \u00ab\u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u00bb \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0634\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062d\u0630\u0641 \u0648 \u00ab\u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u00bb \u0631\u0627 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0632\u06cc\u0646 \u0622\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.