بررسی آخرین وضعیت طرحهای احیای دریاچه ارومیه در تبریز
جلسه بررسی آخرین وضعیت طرحهای احیای دریاچه ارومیه در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛بنا به درخواست رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، جلسه بررسی آخرین وضعیت طرحهای احیای دریاچه امروز در استانداری آذربایجان شرقی و با محوریت دانشگاههای ارومیه و تبریز و دستگاهای اجرایی مربوطه برگزار شد.
محمود رضازاد رئیس، دکتر زینال زاده رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و همچنین برخی از اساتید برجسته دانشگاه ارومیه در این نشست حضور داشته و نظرات خود را بیان نمودند.
همچنین به درخواست رضا رحمانی، جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در ۱۵ مهرماه با حضور تمامی اعضا و در حضور دکتر عارف در نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و در این جلسه، وزارت نیرو برنامههای خود را برای تأمین حقابه دریاچه در سال آبی جاری اعلام و وزارت جهاد کشاورزی نیز راهکارهای کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز دریاچه را ارائه خواهد داد.