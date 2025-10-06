معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ذخایر کالاهای اساسی آذربایجان شرقی در وضعیت مطلوب قرار دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه کیفیت کالاهای اساسی باید در کنار کمیت ارتقا یابد گفت:ذخایر کالاهای اساسی استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
طاهر روحی در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت کالاهای اساسی گفت:توجه به کیفیت در کنار کمیت یکی از اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی استان است و این رویکرد میتواند ضمن پاسخگویی به نیازهای مردم سطح سلامت جامعه را نیز ارتقا دهد.
وی با اشاره به جایگاه استان در تولیدات غذایی کشور افزود:آذربایجان شرقی بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید مواد غذایی در کشور شناخته میشود و باید از این ظرفیت برای عرضه کالاهای سالم، استاندارد و با کیفیت استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت بهبود کیفیت کالای سبد خانوار اظهار داشت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان بهویژه دانشگاه تبریز در زمینه صنایع غذایی میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آن به ویژه نان و سایر محصولات غذایی داشته باشد.
روحی همچنین وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با مدیریت صحیح و هماهنگی دستگاههای متولی ذخایر کالاهای اساسی در شرایط مناسبی قرار دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: همکاری دستگاههای اجرایی نهادهای علمی و بخش خصوصی در کنار نظارت دقیق میتواند به بهبود کیفیت کالاهای اساسی منجر شود و در نهایت رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.