به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، طاهر روحی در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت کالا‌های اساسی گفت:توجه به کیفیت در کنار کمیت یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان است و این رویکرد می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیاز‌های مردم سطح سلامت جامعه را نیز ارتقا دهد.

‎وی با اشاره به جایگاه استان در تولیدات غذایی کشور افزود:آذربایجان شرقی به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مواد غذایی در کشور شناخته می‌شود و باید از این ظرفیت برای عرضه کالا‌های سالم، استاندارد و با کیفیت استفاده کنیم.

‎وی با تاکید بر اهمیت بهبود کیفیت کالای سبد خانوار اظهار داشت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان به‌ویژه دانشگاه تبریز در زمینه صنایع غذایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آن به ویژه نان و سایر محصولات غذایی داشته باشد.

‎روحی همچنین وضعیت ذخیره کالا‌های اساسی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با مدیریت صحیح و هماهنگی دستگاه‌های متولی ذخایر کالا‌های اساسی در شرایط مناسبی قرار دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی نهاد‌های علمی و بخش خصوصی در کنار نظارت دقیق می‌تواند به بهبود کیفیت کالا‌های اساسی منجر شود و در نهایت رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.