وحید عابدینی، معلم ناحیه دو ارومیه پس از پیدا کردن دستبند طلا آن را به صاحبش برگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صبح امروز آموزش و پرورش ناحیه دو شاهد اقدام شایسته و قابل تقدیر «وحید عابدینی» معلم ابتدایی روستای قزل عاشق ارومیه بود، وی پس از پیدا کردن دستبند طلایی به ارزش ریالی تقریبا ۲ میلیارد ریالی یکی از شهروندان در محوطه اداره، بلافاصله موضوع را با مسئولان در میان گذاشت و با پیگیری انجام‌شده، طلای پیدا شده به صاحب اصلی آن بازگردانده شد.

این رفتار ارزشمند که نشان از وجدان بیدار معلمی، امانت‌داری و الگویی ارزشمند از تربیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد، تصویری واقعی از معلمانی است که عاشقانه و صادقانه برای تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان کشور ایثار می‌کنند و همواره جزء الگو‌های شخصیتی جوانان و نوجوانان هستند.

ابراهیم شکوری سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، اظهارداشت: چنین رفتار‌هایی نه تنها نشانگر وجدان بیدار و ایمان راسخ است، بلکه الهام‌بخش دیگران برای رعایت امانت‌داری در همه زمینه‌ها خواهد بود.

گفتنی است پس از این اقدام با ارزش وحید عابیدنی معلم با وجدان ارومیه‌ای؛ شهروند صاحب دستبند طلا و سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه به پاس این حرکت انسانی از وی تقدیر و تجلیل کردند.