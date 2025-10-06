به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته استیناف فدراسیون والیبال ایران با حضور اعضاء برای رسیدگی به اعتراض و استیناف باشگاه فرهنگى ورزشى رازین پلیمر تشکیل شد و پس از بررسى پرونده و ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه، به شرح زیر مبادرث به انشاى رأى کرد.

رأى کمیته استیناف؛

با عنایت به اعتراض باشگاه رازین پلیمر به رأى کمیته انضباطى و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده و بند ١٣-٢۵ ماده ٢۵ آیین نامه سازمان لیگ، قرارداد محمد امین رحیمى در باشگاه مذکور پابرجا است و مفاد و تعهدات مقید در قرارداد به قوت خود باقى است و مورد رضایت و تنفیذ قرار گرفته است، بدین ترتیب نامبرده بعنوان بازیکن باشگاه رازین پلیمر محسوب مى گردد. در نهایت با توجه به مراتب ذکر شده حکم صادره نخستین نقض مى گردد. رأى صادره قطعى است.