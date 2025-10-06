تبریک فدراسیون جهانی والیبال برای قهرمانی تیم ملی بانوان ایران در کاوا
رئیس بخش توسعه فدراسیون جهانی والیبال در نامهای، قهرمانی تیم ملی زنان ایران در آسیای مرکزی را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از نهم مهر به مدت پنج روز به میزبانی ازبکستان پیگیری شد و تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست ازبکستان به مقام قهرمانی دست یافت تا بعد از ۶۲ سال فعالیت، والیبال بزرگسالان زنان ایران به نخستین مدال طلای تاریخ خود دست یابد.
هیتش مالهوترا، رئیس بخش توسعه والیبال و روابط فدراسیونهای ملی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) در نامهای به لی دو هی و فدراسیون والیبال ایران قهرمانی ملیپوشان کشورمان را در مسابقات زنان آسیای مرکزی تبریک گفت که متن کامل این نامه به قرار زیر است:
صمیمانهترین تبریکات به مناسبت پیروزی تیم ملی ایران در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی (CAVA) در تاشکند را تقدیم میدارم. پیروزی قاطع تیم با نتیجه سه بر صفر واقعاً شایسته تحسین است.
این نتیجه بازتاب تلاشهای چشمگیر شما در سالهای اخیر با این تیم است. ایجاد نظم، شفافیت و اعتماد بهنفس در میان بازیکنان، پیشرفت و ثبات عملکرد تیم، گواهی روشن بر رهبری مؤثر و ارزشمند شماست.
از فداکاری و الهامبخشی در ایجاد استانداردهای بالای حرفهای صمیمانه قدردانی میکنیم. ما به این موفقیت افتخار میکنیم و با اشتیاق منتظر دستاوردهای آینده تحت هدایت شما هستیم.
با سپاس از همکاری همیشگی شما
هیتش مالهوترا
رئیس بخش توسعه والیبال و روابط فدراسیونهای ملی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB)
لی دو هی، سرمربی تیم ملی زنان ایران در قراردادی فی مابین کمیته توسعه فدراسیون جهانی والیبال و فدراسیون والیبال ایران تا تیر سال آینده مسئولیت هدایت تیم ملی زنان را بر عهده دارد و حقوق وی از سوی فدراسیون جهانی والیبال و کمیته توسعه این فدراسیون جهانی پرداخت می شود. این در حالی است که سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز عضو اصلی کمیته توسعه فدراسیون جهانی والیبال است.