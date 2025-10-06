به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سید میلاد تقوی پس از مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال زنان، اظهار داشت: امروز جلسه لیگ برتر زنان تنها یک روز پس از کسب مدال ارزشمند دختران غیور ایران در ازبکستان برگزار شد. کسب این مدال ارزشمند را به خانواده بزرگ والیبال، اعضای کادر فنی و بازیکنان به‌ویژه دختران ایران تبریک می‌گویم.

وی افزود: خدا را شاکرم که جلسه امروز لیگ برتر با حضور ۱۲ تیم برگزار شد. علت این موضوع، سیاست‌گذاری و توجه ویژه فدراسیون والیبال به بخش بانوان است. از همان روز نخست حضور در فدراسیون، وعده داده بودیم که والیبال ساحلی و بانوان از اولویت‌های اصلی فدراسیون خواهد بود. امروز شاهدیم که ۱۲ تیم در لیگ برتر زنان حضور پیدا کرده‌اند، در حالی که حدود دو سال پیش لیگ با ۷ تیم برگزار شد و بسیاری نگران بودند که لیگ برتر بانوان به تعطیلی کشیده شود.

رئیس فدراسیون والیبال گفت: سال گذشته با ۹ تیم لیگ بانوان برگزار شد و امسال نیز با حضور ۱۲ تیم این رقابت‌ها آغاز می‌شود. تصمیمات خوبی در جلسه امروز گرفته شد و جا دارد از حامیان مالی، اسپانسر‌های تیم‌ها و همچنین باشگاه‌هایی که زحمت تیم‌داری در لیگ بانوان را بر عهده گرفتند، تشکر کنم.

تقوی افزود: بدون تردید حمایت آنها باعث ایجاد انگیزه بیشتر و دستیابی به اهداف در آینده نزدیک خواهد شد. تنها خلأیی که در این جلسه احساس شد، عدم حضور تیم پیکان بود. تیم پیکان از باشگاه‌های ریشه‌دار ورزش بانوان است و امیدوارم در تصمیم خود تجدیدنظر کند. جا دارد از مدیران این باشگاه قدردانی کنم که سال‌ها برای ورزش بانوان تلاش کرده‌اند و امیدوارم به‌زودی شاهد حضور دوباره این تیم ریشه‌دار در لیگ باشیم.

وی گفت: سه رویداد مهم پیش رو داریم؛ المپیک جوانان آسیایی در بحرین، قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا در اردن و بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض. از تیم اعزامی به این مسابقات توقع زیادی داریم، چرا که تلاش‌های فراوانی انجام شده است. همچنین لازم می‌دانم از حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تشکر کنم.

رئیس فدراسیون والیبال افزود: تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا بازیکنان در بهترین شرایط ممکن اعزام شوند. البته مسیر طولانی در پیش داریم تا به قله موفقیت در والیبال بانوان برسیم. تیم‌های بسیار قدرتمندی در آسیا حضور دارند و ما هنوز فاصله داریم، اما این موفقیت مقتدرانه ایران در مسابقات کاوا ما را بسیار امیدوار کرده تا اهداف بزرگ‌تری ترسیم کنیم.

تقوی گفت: به همین دلیل مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان را از نیمه آذر آغاز می‌کنیم تا بازیکنان با تمرکز کامل در تیم ملی حضور داشته باشند و بتوانند در مسابقات بین‌المللی نیز افتخارآفرینی کنند. همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا لیگ برتر بانوان تا پایان سال به پایان برسد.

وی افزود: در دوره قبل بازی‌های کشور‌های اسلامی، تیم ملی بانوان ایران نتایج بسیار خوبی کسب کرد و یکی از تیم‌های فینالیست بود. البته ترکیب تیم‌ها در این دوره متفاوت است، اما هدف‌گذاری فدراسیون والیبال بر آینده‌سازی و جوان‌گرایی است.

رئیس فدراسیون والیبال گفت: به همین دلیل تمرکز فدراسیون بر استفاده از بازیکنان جوان بوده، اما با پیشنهاد سرمربی تیم ملی تصمیم گرفتیم از برخی بازیکنان باتجربه تیم قبلی مانند شبنم علیخانی، نگار هاشمی و سودابه باقرپور نیز استفاده کنیم. دو نفر از این بازیکنان در مسابقات کاوا عملکرد درخشانی داشتند.

تقوی افزود: در حال حاضر، کشور عربستان هنوز مجوز حضور این سه بازیکن را نداده و در تلاش هستیم از طریق کمیته ملی المپیک این تغییر را انجام دهیم، اما اگر موفق نشویم با همان تیم جوان حضور پیدا خواهیم کرد.

مراسم قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) با حضور سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون و نمایندگان باشگاه‌های شرکت کننده برگزار شد.

۱۲ تیم برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند و در این جلسه با پیشنهاد رئیس فدراسیون والیبال و برای صرفه جویی در هزینه داری باشگاه‌ها و موافقت نمایندگان باشگاه‌ها مقرر شد که مسابقات مرحله مقدماتی در دو گروه برگزار شود.