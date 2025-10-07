به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده در آﺑﺎن ﻣﺎه که دارای کارت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم بانکی ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ۵۰۰ می باشند با مراجعه به ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮنتی ﺑﻪ ﻧشانی https://my.haj.ir ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب کاروان و وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ کسب اﻃﻼﻋــﺎت تکمیلی ﺑﻪ درگــﺎه اﯾﻨﺘﺮنتی ﺣﺞ و زﯾﺎرت اﺳﺘــﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮقی ﺑﻪ ﻧﺸﺎنیhttps://azsharghi.haj.ir و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ و ﺷﺮکت ﻫﺎی زﯾﺎرتی ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.