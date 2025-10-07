به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار آذرشهر در مراسم افتتاح اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان گفت:با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی شهرستان آذرشهر و به لحاظ وجود صنوف و واحد‌های تولیدی مختلف نبود اداره تعزیرات حکومتی یکی از مطالبات مردم بود.

وی افزود:نبود این اداره در شهرستان موجب تضییع حقوق عامه مردم و بروز مشکلات متعدد از جمله ارجاع پرونده‌های تعزیرات به مرکز استان می‌شد.

حضرتی مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت:اداره تعزیرات حکومتی آذرشهر با هدف نظارت مستمر و کنترل بر بازار، جلوگیری از تخلفات صنفی، حمایت از تولید و برخورد با جرایم اقتصادی در این شهرستان ایجاد شده و در این راستا همکاری مردم و دستگاه‌های متولی ضروری است.

حضرتی از تعامل و همکاری فرماندار ، شهردار و شورای اسلامی آذرشهر در تامین ساختمان و ایجاد زیر ساخت لازم برای استقرار اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان تقدیر کرد.