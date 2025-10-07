احداث آشغالگیر در رودخانه صوفی چای مراغه
شهردار مراغه گفت: احداث آشغالگیر برای جلوگیری از ورود زباله به رودخانه صوفی چای این شهر انجام شد.
وی اضافه کرد:پیش از این زبالههای جوی های سطح شهر از این محل وارد رودخانه صوفی چای میشد که با احداث این طرح جلوی ورود زباله به این رودخانه گرفته میشود.
وی گفت: برای اجرای این طرح شهرداری مراغه ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
شهردار مراغه افزود:هدف از اجرای این طرح جلوگیری از ورود زبالههای جوی های شهر به رودخانه صوفی چای است.
مروتی گفت:این طرح از نظر حفظ محیط زیست رودخانه صوفی چای اهمیت دارد.