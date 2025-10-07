پخش زنده
امروز: -
مجتمع اقامتی و بوم گردی روستای عنصرود اسکو در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و با زیربنای ۴۰۰ متر مربع احداث شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مجتمع اقامتی و بوم گردی روستای عنصرود اسکو در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و با زیربنای ۴۰۰ متر مربع احداث شده و دارای ۵ باب سوئیت سنتی با ظرفیت اقامت ۱۵ نفر است که با رویکردی بومی و همسو با معماری سنتی منطقه طراحی شده است.
حمزهزاده مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مجتمع اقامتی و بوم گردی با اشاره به مدل مشارکتی اجرای این طرح گفت:سرمایهگذاری این طرح توسط دهیاری روستای عنصرود و با حمایت بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان اسکو صورت گرفته و اداره کل میراث فرهنگی استان نیز بر روند طراحی و اجرای آن نظارت داشته است.
وی گفت:طرحهایی از این دست با اتکا به ظرفیتهای بومی ضمن رونق اقتصادی منطقه الگویی از توسعه پایدار گردشگری هستند.
حمزهزاده روستای عنصرود را از جمله مناطق مستعد گردشگری در اسکو خواند و افزود:وجود جاذبههای طبیعی مانند چشمهها و چشماندازهای کوهستانی در کنار معماری سنتی زمینه مناسبی برای جذب گردشگر فراهم کرده و احداث چنین مجموعههایی حلقه اتصال گردشگری طبیعی با گردشگری اقامتی و فرهنگی در منطقه است.
وی بر تداوم حمایت از اینگونه پروژههای مشارکتی در سراسر استان تاکید کرد.
خدابخش مدیر کل امور روستایی آذربایجان شرقی هم بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاری و توسعه گردشگری در روستاهای این منطقه تاکید کرد.
خدابخش توجه به زیرساختهای گردشگری را عاملی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای ساکنان محلی دانست.
مدیر کل امور روستایی آذربایجان شرقی افزود:سرمایهگذاری در این روستاها نه تنها به جذب گردشگران داخلی و خارجی میانجامد بلکه در حفظ فرهنگ و میراث تاریخی منطقه نیز نقش بسزایی دارد.
وی توسعه زیرساختهای اقامتی، رفاهی و خدماتی را برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری ضروری خواند.
خدابخش حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، آموزش و توانمندسازی نیروهای محلی و معرفی ظرفیتهای گردشگری هر روستا را از اولویتهای اصلی این اداره کل عنوان کرد و گفت: این اقدامات هر روستا را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده و اقتصاد محلی را رونق خواهد بخشید.
محمدباقر آقایی فرماندار شهرستان اسکو هم با اشاره به اهداف این پروژه گفت: این مجتمع با هدف توسعه گردشگری روستایی، ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایهگذاری بیشتر در مناطق روستایی شهرستان اسکو به بهرهبرداری رسید.