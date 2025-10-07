پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را در تاریخ ۱۵ مهر میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای هند
شبکه خبری ان دی تی وی
- "کشوری که مردم خود را بمباران میکند": هند در سازمان ملل پاکستان را به باد انتقاد گرفت
- مردی اهل تگزاس که دانشجوی هندی را در پمپ بنزینی در آمریکا به ضرب گلوله کشت، دستگیر شد
- اسرائیل و حماس در حالی که جنگ دو ساله میشود، درباره طرح صلح غزه مذاکره میکنند
- خست وزیر با رئیس دیوان عالی هند، بی آر گاوای، صحبت کرد و حمله به او در اوایل امروز در محوطه دیوان عالی را محکوم کرد. مودی گفت که این حادثه "هر هندی را خشمگین کرده است. "
- پاکستان اولین محموله مواد معدنی کمیاب خود را به آمریکا ارسال کرد
- زنگ زدگی، کثیفی، غفلت: شربت سرفه «قاتل» کارخانهای با وجود تخلفات
- انتشار ویدیویی از ورود پادشاه آفریقا به امارات با ۱۵ همسر و ۱۰۰ دستیار
- بارش شدید باران و رعد و برق در دهلی نو، دمای هوا را کاهش داد
روزنامه هندوستان تایمز
- نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد، پارواتاننی هریش، در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت، پاکستان را به شدت مورد انتقاد قرار داد
- ترامپ آتشبس هند و پاکستان را به تعرفهها ربط داد
- دانشجوی هندی به ضرب گلوله کشته شد: مردی در تگزاس به اتهام قتل پول چاندراشکار دستگیر شد
- پس از هیوندای، الجی قرار است دومین شرکت کره جنوبی باشد که در هند عرضه میشود
روزنامه ایندین اکسپرس
- تاریخهای نظرسنجی اعلام شد. چرا دیوان عالی کشور ممکن است فعلاً در پرونده بیهار دخالت نکند؟
- از سال ۱۹۵۲، دیوان عالی کشور پیوسته تصریح کرده است که کلمه «انتخابات» در ماده ۳۲۹ (ب) به کل فرآیند از صدور ابلاغیه تا اعلام نتایج اشاره دارد
- یک سال پس از استعفا از سمت سروزیری دهلی، دولت مرکزی، یک خانه ییلاقی دولتی را به کجریوال اختصاص داد
- دردسرهای بیشتر برای پزشکی که متهم به مرگ نمایندگان مجلس بر اثر شربت سرفه است، پلیس بر «داروخانه خانوادگی» تمرکز میکند
- دوازده هندی کشته و ۱۸ نفر دیگر هنوز در روسیه گرفتار هستند، نماینده مجلس، ساتنام ساندو، از وزارت امور خارجه هند خواست تا اقدامی انجام دهد
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
دیلی میرور
- در آستانه دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل، این روزنامه به بازتاب پیامدهای آن پرداخته است
دیلی اکسپرس
- عزم حزب محافظهکار برای مقابله با پدیده گسترده دزدیاز فروشگاهها
دیلی میل
- پلیس بریتانیا موفق به متلاشی کردن شبکهای بینالمللی از سارقان تلفن همراه شده است.
دیلی تلگراف
- بستن پرونده جاسوسی چین شوک سنگینی به وزارت کشور و سازمان امنیتی وارد کرده است.
روزنامه آی پیپر
- تظاهراتی در حمایت از مردم غزه دردومین سالروز حمله حماس برگزار خواهد شد
گاردین
- انجمن پرستاران هشدار دادهاند که قوانین تازه مربوط به کارکنان خارجی ممکن است بحران تازهای در نظام بهداشت و خدمات اجتماعی کشور ایجاد کند.
فایننشال تایمز
- شرکت هوش مصنوعی «اپنایآی» قصد دارد میلیاردها دلار صرف خرید تراشه از شرکت تولیدکننده نیمههادی کند و در پی کسب سهمی از آن است.