رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه تهران، با حضور مجدد در بیمارستان، با دانشجویان مصدوم حادثه آزمایشگاه دانشکدگان فنی ملاقات و آخرین وضعیت درمانی آنها را پیگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار، محمدحسین امید با ابراز خرسندی از بهبودی دانشجویان، در جریان آخرین پیگیری‌ها در روند درمان آنان قرار گرفت و دستورات لازم برای اقدامات فوری در این زمینه را به مسئولین داد.

رئیس دانشگاه تهران در این دیدار گفت: ضایعه از دست دادن مهندس کلاته، داغی است که به این زودی تسکین نمی‌یابد، اما خدا را شاکریم که دو دانشجوی عزیز دیگر ما بحمدالله دچار مشکل جدی نشدند و دانشگاه همان‌طور که از لحظات اولیه در کنار آنان بود، تا آخرین لحظه که نیاز باشد، با تمام قوا در خدمت این دو فرزند خود خواهد بود و از هر اقدامی که لازم باشد فروگذار نخواهد کرد.

در این دیدار، هم‌چنین دو دانشجوی مصدوم حادثه، ضمن روایت روز و زمان حادثه و ارائه اطلاعاتی در مورد روند درمان خود، درخواست‌هایی از رییس دانشگاه در مورد گرفتن فرصت برای ادامه کارهای پژوهشی و تحصیلی خود داشتند که با همه آنها موافقت شد.

رئیس دانشگاه تهران هم‌چنین با تشکر از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و کادر بیمارستان گفت: با لطف ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست بیمارستان، بهترین پزشکان در همه زمینه‌ها در کنار کادر خدوم درمان بیمارستان قرار گرفتند و این روند ادامه خواهد داشت تا درمان آنان کامل شده و دانشگاه، فرزندان خود را دوباره سالم و شاداب در محیط آموزشی خود ببیند.

بر اساس آخرین گزارشات کادر درمان بیمارستان، حال فاطمه کفاش و رضا پارسی؛ دو دانشجوی مصدوم خوب و آماده ترخیص هستند، اما به دلیل تاکید دانشگاه تهران برای مراقبت کامل و اطمینان از عدم وجود هر گونه مشکل، تا چند روز آینده نیز در بیمارستان، تحت نظر پزشکان خواهند بود.