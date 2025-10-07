پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که تصمیم خود را درباره احتمال ارسال موشکهای دوربرد «تامهاوک» به اوکراین گرفته است، اما از فاش کردن جزئیات آن خودداری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید اظهار داشت که «به نوعی تصمیم خود را درباره ارسال موشکهای تامهاوک به اوکراین گرفتهام، اما باید بپرسم که آنها قرار است دقیقاً به کجا فرستاده شوند.»
ترامپ تاکید کرد: «من بهدنبال تشدید تنشها نیستم.»
ماه گذشته، «جی. دی. ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا، فاش کرده بود که کاخ سفید در حال بررسی احتمال ارسال موشکهای تامهاوک به کییف است. این موشکها با برد تقریبی ۲۵۰۰ کیلومتر ارزشی در حدود ۱.۳ میلیون دلار برای هر فروند دارد که میتوانند تا مسکو و فراتر از آن را هدف قرار دهند.
«ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه هشدار داده بود که در صورت چنین اقدامی، روابط مسکو و واشنگتن بهشدت آسیب خواهد دید و مدعی شد نیروهای اوکراینی بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکایی قادر به استفاده از چنین سامانه پیچیدهای نخواهند بود.
منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتهاند که ایالات متحده احتمالاً تامهاوکها را به اوکراین تحویل نخواهد داد، زیرا موجودی فعلی این موشکها برای نیروی دریایی آمریکا و دیگر ماموریتها اختصاص یافته است.
روزنامه فایننشال تایمز نیز گزارش داده که برخی از اعضای حلقه نزدیک به ترامپ نسبت به تاثیر واقعی این موشکها بر سرنوشت جنگ تردید دارند.