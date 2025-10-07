پخش زنده
نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران گفت: همه فلسطینی ها در مذاکرات با حماس شریک هستند ولی آمریکا و غرب غیر قابل اعتماد هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران درگفت وگو با شبکه «المسیره» گفت که اگر حمایت آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی نبود، نمیتوانست در برابر مقاومت در جنگها دوام بیاورد.
«ناصر أبو شریف» نماینده جنبش مقاومت جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: «ما و همه جناحها در مذاکرات با حماس شریک هستیم، همانطور که در عمل نیز شریک هستیم». أبوشریف افزود: ترامپ نگران دهها زندانی دشمن است، در حالی که بیش از ۱۷ هزار اسیر فلسطینی سالهاست که در زندانهای دشمن در حال گذران زندگی هستند .
این مقام مقاومت فلسطین تاکید کرد: ما نمیخواهیم کشورهای عربی در ازای هیچ چیزی برای مردم فلسطین، عادیسازی گسترده روابط با رژیم صهیونیستی را آغاز کنند .
أبوشریف با بیان اینکه اعراب باید روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع میکردند تا معادله را تغییر دهند، تصریح کرد: «یمن از یک جنگ طولانی بیرون آمد، اما به وظیفه خود عمل کرد. امروز، کشوری محترم و ارزشمند است».
بر این اساس، وی ادامه داد: «یمن با آمریکا مقابله کرد و در این مرحله از درگیری با آن، آمریکا را مجبور به عقبنشینی کرد. یمن در رویارویی با اسرائیل، تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی را از طریق دریای سرخ متوقف کرده است».
این مقام مقاومت فلسطین با بیان اینکه یمن با انجام وظیفه خود شکست نخورد، بلکه ارزش، غرور، عزت و جایگاه خود را در میان ملتها به دست آورد؛ توضیح داد: «ما نمیخواهیم رژیمهای عربی ارتشهای خود را بسیج کنند. تنها چیزی که میخواهیم یک موضع سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی است . احمقانه است که از مردم فلسطین بپرسیم چرا اسرائیل را که سرزمین شما را اشغال کرده و تمام حقوق شما را مصادره میکند، تحریک میکنند .
وی با رد حاکمیت بینالمللی یا حضور یک نماینده غربی برای اداره نوار غزه اظهار داشت: این یک مسئله فلسطینی است. باید تضمینی برای خروج کامل اسرائیل از نوار غزه وجود داشته باشد و همه اینها در مصر در حال مذاکره است. در درون رژیم صهیونیستی، حس انزوا و نفرت آشکاری وجود دارد و تغییر عظیمی در جوامع آمریکا و غرب نسبت به این رژیم وجود دارد. قدرت حاکم در آمریکا و غرب، اما هنوز تابع دیدگاه صهیونیستی است».
أبوشریف با بیان اینکه آمریکا هرگز میانجی نبوده، گفت: «بلکه بخشی از پروژهای است که اسرائیل دنبال میکند. پروژه "اسرائیل بزرگ" بخشی از چشمانداز پروژه استعماری صهیونیستی است».
وی در ادامه این مصاحبه خاطرنشان کرد: «اگر حمایت آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی نبود، نمیتوانست در برابر هیچ یک از جنگهایی که در حال حاضر در حال انجام است، مقاومت کند. اگر غرب نبود، این رژیم حتی برای مدت کوتاهی در منطقه دوام نمیآورد. اسرائیل به آمریکا وابسته است». نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران، سران رژیم صهیونیستی را مُلحد توصیف کرده و اظهار داشت: «آنها مسیحیان را به ایجاد جنبشی که از رژیم صهیونیستی حمایت میکند، ترغیب کردهاند».