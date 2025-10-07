به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی و رئیس سازمان اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، در آیین اختتامیه بخش فیلم کوتاه جشنواره کودک با بیان اهداف اجتماعی این رویداد هنری گفت: دغدغه ما در مدیریت شهری این بود که امروز به همراه رائد فریدزاده در جای‌جای شهر به ویژه در کنار کودکان و نوجوانان بیمار، معلول، نابینا و ناشنوا باشیم و سعی کردیم بهانه این رویداد را به سمت بچه‌هایی ببریم که کمتر دیده می‌شوند در کنار جشنواره باشند.

کمال حیدری همچنین از گسترش دایره مخاطبان جشنواره خبر داد و افزود: عرصه شهری به این برنامه پیوسته و روزانه سه هزار نفر از مناطق کم‌برخوردار مهمان ما بودند تا بچه‌ها، کودکی و نوجوانی را بهتر درک کنند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تأثیر آثار هنری بر مخاطبان جوان گفت: امیدوارم آثار شما از انیمیشن گرفته تا فیلم‌ها بتوانند رویا‌های قشنگ‌تری را برای کودکان و نوجوانان به ارمغان بیاورند.

همچنین رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، در آیین اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با گرامی داشت یاد مرحوم مسعودشاهی و با اشاره به ماهیت دوگانه جشنواره بیان کرد: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، جشنواره‌ای برای کودکان و نوجوانان است، اما برای بزرگسالان هم فرصتی جهت تذکر و تأمل نسبت به قشری آسیب‌پذیر است.

وی با بیان دغدغه‌ای درباره رفتار با کودکان و نوجوانان تاکید کرد: شاید ما چندان دقت نکرده‌ایم و آموزش درستی ندیده‌ایم که چگونه با کودکان و نوجوانان خودمان رفتار کنیم و به نظرم جشنواره این فرصت را فراهم می‌کند که درباره آینده‌سازان کشور کمی بیشتر درنگ کرده و به آنهاتوجه کنیم.