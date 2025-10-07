پخش زنده
آتش سوزی بخشی از نخلستانها و نیزارهای چوئبده مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئول خدمات شهری چوئبده گفت: شب گذشته زمین زراعی محدوده کوی امام علی، ولایت ۶ دچار آتش سوزی شد که در جریان آن چندین پاجوش نخل در آتش سوخت.
محمد فرحانی افزود: حریق پس از گسترش به نیزار و نخلستان، به سیم اصلی برق شهر سرایت کرده و موجب ایجاد جرقه و قطع برق در این منطقه شد.
او با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است ادامه داد: این حادثه تلفات جانی نداشت و با حضور نیروهای آتشنشانی شهرداری چوئبده و همکاری مردم آتش بهطور کامل مهار شد.
مسئول خدمات شهری چوئبده گفت: عوامل اداره برق نیز برای بررسی و رفع مشکل قطع برق در محل حادثه حضور داشتند و برق کوی امام علی (ع) متصل شد.