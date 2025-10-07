به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار دهاقان گفت: در این جشنواره در ۲۰ غرفه دستاورد‌ها و توانمندی ها، آداب و رسوم روستاییان و عشایر، صنایع دستی، فراورده‌های دامی، گیاهان دارویی و دیگر محصولات تولیدی روستاییان و عشایر به تماشا گذاشته شده است.

حسن جعفری هرندی افزود: علاوه بر عرضه محصولات بازدید کننده گان می‌توانند با آداب و رسوم و فرهنگ روستاییان و عشایر در غرفه‌های این نمایشگاه آشنا شوند.

وی گفت: شهرستان دهاقان ۴۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۱۰ هزار نفر روستاییان و عشایر هستند.