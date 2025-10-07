به مناسبت روز ملی روستا و عشایر
جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان
جشنواره روستایی عشایری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در روستای دُزج شهرستان دهاقان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار دهاقان گفت: در این جشنواره در ۲۰ غرفه دستاوردها و توانمندی ها، آداب و رسوم روستاییان و عشایر، صنایع دستی، فراوردههای دامی، گیاهان دارویی و دیگر محصولات تولیدی روستاییان و عشایر به تماشا گذاشته شده است.
حسن جعفری هرندی افزود: علاوه بر عرضه محصولات بازدید کننده گان میتوانند با آداب و رسوم و فرهنگ روستاییان و عشایر در غرفههای این نمایشگاه آشنا شوند.
وی گفت: شهرستان دهاقان ۴۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۱۰ هزار نفر روستاییان و عشایر هستند.
جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان جشنواره روستایی عشایری در روستای دُزج دهاقان