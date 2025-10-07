پخش زنده
مردم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه پای کار آمدند و باتمام قدرت پشتیبان نظام بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان در همایش بسیجیان شهرستان آران وبیدگل گفت: بسیجیان نشان دادهاند که یادو نام شهدا وآرمانهایشان همیشه زنده است.
سردارسیدمجتبی فدا افزود: اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی مدیون خون شهداست.
وی گفت:آمریکا و استکبار جهانی که همیشه بهدنبال ضربه به این نظام مقدس بودهاند ولی همیشه مردم پای کار بوده اندو در دفاع مقدس ۱۲روزه مردم باتمام قدرت پشیبان نیروهای مسلح بودند.